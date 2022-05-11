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5雙「質感灰球鞋」比小白鞋還好搭　 Converse厚底鋸齒新色不能再錯過

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

你我鞋櫃中，不分四季都能搭配，除了一雙經典小白鞋、小黑鞋外，就屬一雙灰色系的球鞋少不了，本篇整理2022年Nike、New Balance、Converse…推出的質感灰球鞋。

Converse

All Star文青灰

Converse明星帆布鞋All Star推出文青灰新色，承襲永續環保的理念，以50%再生棉布，注入略帶綠色調的文青灰色系，搭配輕盈的厚底設計，不只好穿搭，走起路來更是舒適有感。

Chuck 70

穩坐銷售冠軍寶座經典帆布鞋Chuck 70，經改良後重新回歸，鞋面的帆布變厚實，鞋墊也跟著加厚，搭配霧霾灰藍新色，為炎熱的氣候注入一抹清新氣息，標誌性的奶油色鞋頭，推出高筒、低筒的選擇。

Run Star Hike

曾一雙難求的Converse爆款帆布鞋Run Star Hike，本季上架全新淺灰色，仔細一看，帶有一抹綠色的淺灰色鞋配，搭配Run Star Hike最具辨識度的鋸齒狀鞋底，以及Converse經典星星標誌，包括高筒版、低筒版，尚未收藏Run Star Hike鞋款的你，這次不能再錯過。

 

New Balance

NB 327大理石灰

每季一有新色登場，總是能在短時間內被掃光的New Balance明星球鞋NB 327，春夏迎來帆布、麂皮的異材質拼接新款，搭配燕麥色和大理石灰新色，不論是氣候炎熱的春夏，或是寒冷的秋冬，都是日常穿搭的最佳首選。

NB 327沉靜灰

如果只能選一雙，那由ABC-Mart獨家販售的沉靜灰新色，絕對沒有理由錯過，鞋面由淺灰色帆布拼接深灰色麂皮，綴以超吸睛的白色大寫N字Logo，是不分男、女都能完美駕馭的中性風。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 球鞋, 質感灰

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