fb ig video ETtoday search mobile

趙露思堅持3個原則維持40公斤！親授「經期瘦身體式」、不吃晚餐吃加餐

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

白甜美的趙露思是近期陸劇中頗受歡迎的女星之一，161公分的她體重僅39.5公斤，其實她也曾經歷嬰兒肥時期，後來靠自律的飲食和運動才瘦了下來，現在就趕緊看一看她的減肥分享！

儘管現在身材纖細，趙露思還是堅持著規律的飲食和運動習慣，日前她也於小紅書上分享自己3個減肥瘦身原則：

1.一日之計在於晨，【缺早飯，腦子慢】

趙露思認為一定要好好吃早餐，因為吃早餐可以加快一天的新陳代謝，如果沒吃過早餐，就會特別期待午餐，等到吃午餐時不知不覺就很容易吃得過量。

2.多吃蔬菜和水果

午餐一定要多吃蔬菜，趙露思表示，女孩兒一定要多吃蔬菜，臉上能掐出水來；她也建議可以以水果來代替零食，但是糖分高的熱帶水果要盡量避免。

3.多喝水

趙露思認為水可以解百毒，也能解脂肪，多喝水對身體絕對有益無害。

此外她表示自己是不吃晚餐、也避免吃零食的，大家可以參考看看。 

趙露思3組經期瘦身減肥體式：

第1個體式：雙腿盤坐俯身式

盤腿坐在瑜伽墊上，慢慢將上半身往下，接著兩手撐地，盡可能地往下延伸。此動作持續30秒，總共做2組。

第2個體式：跪姿嬰兒式

跪於瑜伽墊上，慢慢往下坐，把自己揉成一團，此動作持續30秒，總共做2組。

第3個體式：交叉腿延伸

把腿打開，往前，讓上半身去貼近地面，此動作持續30秒，左右各2組。

趙露思的7日瘦身餐食譜（不吃晚餐）

周一

早餐：一顆水煮蛋+燕麥粥

加餐：火龍果

午餐：蔬菜沙拉+聖女小番茄33顆

加餐：蘋果或者一些低糖水果

周二

早餐：自製雞蛋煎餅+豆漿

加餐：香蕉3根

午餐：紫菜蛋花湯+燕麥

加餐：堅果一小把+蘋果1顆

周三

早餐：一杯牛奶+三明治

加餐：牛番茄2顆

午餐：汆燙菜心+綠花椰菜蝦仁沙拉

加餐：低糖水果

周四

早餐：茶葉蛋1顆+牛奶+全麥麵包

加餐：奇異果3顆

午餐：地瓜2小根+豆奶+蔥拌豆腐

加餐：蘋果1顆+低卡水果

周五

早餐：地瓜+聖女小番茄10顆

加餐：大雪梨半顆

午餐：玉米1根+牛奶1杯

加餐：柳丁或橘子1顆

周六

早餐：馬鈴薯泥+水煮蛋2顆

加餐：聖女果25顆

午餐：黃瓜+煎蛋+雞胸肉

加餐：葡萄一小把

周日

早餐：咖啡+蔬菜三明治

加餐：柚子半顆（分開吃）

午餐：涼拌雞胸肉木耳+牛奶

加餐：蘋果1顆

溫馨小叮嚀：

加餐盡量選擇愛吃的、低糖分的水果，如果嘴饞可以多喝水，而且是喝溫水最好，實在受不了可以吃點低糖水果緩一下，還能補充流失掉的營養。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

你也有以下症狀嗎？常想不起別人名字、吃飽後覺得疲倦想睡覺、睡不著或半夜醒來…？醫研究證明，可透過「腦排毒飲食法」來改變

馬克媽媽、宅女小紅都用過，「瘦瘦筆」助降食慾真那麼神？醫：6類人不建議使用

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 趙露思, 減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 劉詩詩生圖「真實腰臀比」體態太絕！　金色裙化身蝴蝶仙子電翻 居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜 「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定 其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表 台北人氣蛋糕TOP 6！這間有天母人認證、小農無花果＋鮮奶油一吃愛上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面