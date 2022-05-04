趙露思堅持3個原則維持40公斤！親授「經期瘦身體式」、不吃晚餐吃加餐

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

白甜美的趙露思是近期陸劇中頗受歡迎的女星之一，161公分的她體重僅39.5公斤，其實她也曾經歷嬰兒肥時期，後來靠自律的飲食和運動才瘦了下來，現在就趕緊看一看她的減肥分享！

儘管現在身材纖細，趙露思還是堅持著規律的飲食和運動習慣，日前她也於小紅書上分享自己3個減肥瘦身原則：

1.一日之計在於晨，【缺早飯，腦子慢】

趙露思認為一定要好好吃早餐，因為吃早餐可以加快一天的新陳代謝，如果沒吃過早餐，就會特別期待午餐，等到吃午餐時不知不覺就很容易吃得過量。

2.多吃蔬菜和水果

午餐一定要多吃蔬菜，趙露思表示，女孩兒一定要多吃蔬菜，臉上能掐出水來；她也建議可以以水果來代替零食，但是糖分高的熱帶水果要盡量避免。

3.多喝水



趙露思認為水可以解百毒，也能解脂肪，多喝水對身體絕對有益無害。

此外她表示自己是不吃晚餐、也避免吃零食的，大家可以參考看看。

趙露思3組經期瘦身減肥體式：

第1個體式：雙腿盤坐俯身式

盤腿坐在瑜伽墊上，慢慢將上半身往下，接著兩手撐地，盡可能地往下延伸。此動作持續30秒，總共做2組。

第2個體式：跪姿嬰兒式

跪於瑜伽墊上，慢慢往下坐，把自己揉成一團，此動作持續30秒，總共做2組。

第3個體式：交叉腿延伸

把腿打開，往前，讓上半身去貼近地面，此動作持續30秒，左右各2組。

趙露思的7日瘦身餐食譜（不吃晚餐）

周一

早餐：一顆水煮蛋+燕麥粥

加餐：火龍果

午餐：蔬菜沙拉+聖女小番茄33顆

加餐：蘋果或者一些低糖水果

周二

早餐：自製雞蛋煎餅+豆漿

加餐：香蕉3根

午餐：紫菜蛋花湯+燕麥

加餐：堅果一小把+蘋果1顆

周三

早餐：一杯牛奶+三明治

加餐：牛番茄2顆

午餐：汆燙菜心+綠花椰菜蝦仁沙拉

加餐：低糖水果

周四

早餐：茶葉蛋1顆+牛奶+全麥麵包

加餐：奇異果3顆

午餐：地瓜2小根+豆奶+蔥拌豆腐

加餐：蘋果1顆+低卡水果

周五

早餐：地瓜+聖女小番茄10顆

加餐：大雪梨半顆

午餐：玉米1根+牛奶1杯

加餐：柳丁或橘子1顆

周六

早餐：馬鈴薯泥+水煮蛋2顆

加餐：聖女果25顆

午餐：黃瓜+煎蛋+雞胸肉

加餐：葡萄一小把

周日

早餐：咖啡+蔬菜三明治

加餐：柚子半顆（分開吃）

午餐：涼拌雞胸肉木耳+牛奶

加餐：蘋果1顆

溫馨小叮嚀：

加餐盡量選擇愛吃的、低糖分的水果，如果嘴饞可以多喝水，而且是喝溫水最好，實在受不了可以吃點低糖水果緩一下，還能補充流失掉的營養。

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