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42歲孔曉振10套逆齡穿搭根本少女　五分褲、碎花洋裝全是春夏必備

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在孫藝珍、玄彬婚禮上接到捧花而掀起熱烈討論的韓星孔曉振，隨後被爆出有一位小10歲的穩定交往男友，讓所有粉絲備感驚喜，今年42歲的孔曉振，1999年以演員身份出道，歷經23年的演藝生涯，卻感覺不出歲月在歐膩臉上留下痕跡，尤其在最新釋出的照片中，孔曉振就好像花漾年華般少女，往下看春夏必學的孔布利10套逆齡穿搭：

孔曉振逆齡穿搭

丹寧五分褲穿搭

近兩年短褲不再流行迷你、露大腿的款式，取而代之是接近膝蓋的五分褲，孔曉振逆齡穿搭以亮黃色Bra Top與天空藍針織刺繡背心的撞色作搭配，整體看起來不只少10歲，還充滿活力。

牛仔寬褲穿搭

如果真的不愛短褲的話，那也可以像孔布利一樣選擇牛仔寬褲，不論是米白色的蕾絲刺繡上衣，或是把碎花洋裝當成長版罩衫，外頭再罩上針織背心，減齡效果毫無懸念，堪稱孔曉振獨門的逆齡穿搭。

碎花洋裝穿搭

提到春夏必備的碎花洋裝，是學習孔曉振逆齡穿搭的首選，不過她在鞋款的選擇就比較不一樣，像是長到小腿的蕾絲拼接碎花洋裝，搭配又可愛又帥氣的印花馬汀靴、與碎花洋裝相似色的長靴、或是吸睛度十足的亮黃色布希鞋，以及最不容易出錯的羅馬涼鞋搭配。

牛仔洋裝穿搭

從前面看下來，不難看出孔曉振對針織背心的喜愛，就連牛仔洋裝外，也要搭配同色系的針織背心，鞋子則是選擇印有花卉圖案的休閒鞋，看起來宛如剛畢業的大學生。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孔曉振, 穿搭

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