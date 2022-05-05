《恰似故人歸》迪麗熱巴在哪紅毯就在哪　盤點8套造型迷倒古今眾生

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由迪麗熱巴、任嘉倫主演的《恰似故人歸》播出完結篇，兩人是否能改變上集《與君初相識》的虐心結局，迎來皆大歡喜的Happy Ending呢？那就只有準時收看才會知曉，從播出至今，居高不下的討論度、播放量，讓迪麗熱巴、任嘉倫的人氣再攀升，粉絲對兩人的好奇也從戲內延伸到戲外。

大家對於迪麗熱巴的印象是什麼？新疆美女、長腿女神還是陸劇女王，這些應該都不陌生，但你不知道的是，迪麗熱巴還因為每回登上紅毯的迷人造型，被粉絲們說道：「迪麗熱巴在哪紅毯就在哪」如此讓人印象深刻的金句，到底有多美、多出色，往下看熱巴8套紅毯造型：

迪麗熱巴紅毯造型盤點

公主風

不論什麼風格都難不倒迪麗熱巴，其中受到最多粉絲們傾心的，就屬公主風格的紅毯造型，不論是穿著紅色蓬裙禮服、玫瑰花蕾絲白紗的童話故事公主，或是黑色蓬裙禮服的奧黛麗赫本造型，都是迪麗熱巴紅毯造型的經典代表作。

性感風

帶有一點性感風的紅毯禮服，迪麗熱巴就曾穿著深紅色低胸款、黑色開衩款，前者小露酥胸又完美展現身材曲線，後者連熱巴傲人的長腿一併露出，一出場自然擄獲所有人目光。

仙女風

與公主風不相上下的，就是滿滿仙氣的仙女風，白色露背禮服不只仙還帶點小性感，蜜桃粉的雪紡紗禮服就宛如從天而降的仙女般。

奢華風

僅有少數人駕馭得了的奢華風，迪麗熱巴自然是沒問題，這套佈滿水晶刺繡的平口禮服，在熱巴出眾氣質的襯托下，更加典雅、高貴，是活動上最美的氣場女王。

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