12款經典「修護精華液」美妝控絕對要知道！小棕瓶、綠寶瓶保養必備

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然保養品多如過江之鯽，但總有些經典保養品的地位不容撼動，特別是主打「修護」的精華液更幾乎是人手一罐。也因為太多人愛用，為了方便記憶延伸出許多小名，一起來看看這些保養控必備的XX瓶！

不管是保養新手或是資深保養控，以下這些品牌的經典精華液絕對要認識，持續在進化的它們絕對是升級膚況的好幫手。

小棕瓶：雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露

1982年，雅詩蘭黛夫人創造出世界第一瓶夜間修護精華，首次提出將臉部肌膚保養概念轉化為「肌膚修護概念」，使得「小棕瓶」特潤超導全方位修護露就此誕生，也成為許多人開始保養後的第一罐精華液。

多年下來，小棕瓶不斷進化，最近一次更新在2020年。研究團隊發現創新的「年輕關鍵科技 Chronolux™ Power Signal Technology」，能幫助肌膚加強維持健康、協同膠原蛋白作用修護肌膚地。而且質地更輕盈、吸收更迅速，更可修護緊緻肌膚、擊退毛孔暗沉、強化保濕透亮等全方位解決肌膚問題。至今小棕瓶已成為每個人保養不可缺少摯友，還創下平均每分鐘賣出22瓶以上驚人世界紀錄。

小黑瓶：蘭蔻超未來肌因賦活露

被保養控暱稱為「小黑瓶」的超未來肌因賦活露最初誕生於2009年，歷經超過197次以上的配方調製試驗，創造全球平均每6秒售出一瓶的紀錄。2013年時升級過一次，2019年適逢10週年再推出全新小黑瓶，著眼於肌膚微生態概念，加入專利配方讓肌膚更健康。

蘭蔻全球實驗室發現，包括壓力、老化、環境汙染、飲食、紫外線…都會讓「肌膚微生態」出現變化，若失衡就會造成不同程度的肌膚問題。因此以獨家微生態科技，強調一滴就有3000萬活性粹取（包含益生菌粹取與益生質），迅速修護肌膚，幫助肌膚更水嫩、更透亮、更Q彈。

小紅瓶：資生堂紅妍超導循環肌活露

歷時21年研究，SHISEIDO GINZA TOKYO實驗室發現，散佈肌膚表層的「肌底微循環」，是肌膚常保年輕的關鍵。肌膚透過「肌底微循環」能不斷賦活、修護、抵禦傷害、變得年輕。但「肌底微循環」卻會隨年齡和環境而老化、瓦解，進而影響全臉膚質。

因此資生堂「小紅瓶」2021年全新升級成第三代，一滴蘊含赤靈芝、鳶尾花、魚腥草與洛神花等多元植萃成份，並蘊含複合植萃芳香，使肌膚全然放鬆，加上超強保濕力，擦起來卻清爽細緻不黏膩，很適合亞洲天氣使用。再搭配上獨家「Lifeblood™超導循環科技」啟動「肌底微循環」，增強肌膚防禦力，讓肌膚從內健康、彈嫩、透亮。

小金瓶：嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G

嬌蘭2021年隆重推出全新第三代「皇家蜂王乳平衡油3G」，全新成份及科技打造出更輕盈水感，但絲滑豐潤且修護力更飆速的精華美容油。

以法國烏埃尚島真稀黑蜂蜂蜜、法國索隆森林蜂王乳，加上新的法國科西嘉島蜂蜜、希臘伊卡利亞島傳奇蜂蜜、芬蘭奧蘭群島蜂蜜等全新成份打造動態「黑蜂修護科技」，帶來前所未有的快速修護，同時加強肌膚彈潤、亮澤、緊實。

輕盈如水的質地，可以混搭使用任一款精華、化妝水、乳液，甚至可滴入粉底液使用，創造更佳的持妝效果，可單擦也可混搭，打造多元的使用感受。

小粉紅：DARPHIN朵法全效舒緩精華

作為DARPHIN品牌銷售第一的「療癒小粉紅」全效舒緩精華，一直是PTT、Dcard上網友狂讚一用有感的舒緩穩膚精華，2022年這罐小粉紅再升級上市。

新登場的全效舒緩精華承襲原有的高濃度專利舒緩配方Calm Complex™，新加入三大成份，包括：擁有穩膚與賦活能量的高濃度粉紅岩玫瑰花萃、能強化肌膚屏障的白藜蘆醇、源自阿爾卑斯山純淨高峰山泉的珍稀微營養素強化保濕，幫助修護與穩定膚況，由內而外彈出水嫩光澤。

星光瓶：歐舒丹光萃肌活露

L’OCCITANE歐舒丹前導保養「星光瓶」光萃肌活露好評不斷，2021年秋冬再強勢升級。原本就有3,000顆以上獨特光微導晶球封存不凋花蠟菊的活性，新結合可穩定膚況的馬鬱蘭精萃、千日菊精萃，一次集結三大天然植萃精華活性成份的超強保養力。

歐舒丹還全新運用擬生態萃取技術自科西嘉島有機蠟菊中取得更具舒緩力的「蠟菊超導舒緩精萃」，緩解肌膚的慢性疲勞壓力。同時注入高達10倍蠟菊精華油，讓星光瓶修護力、防禦力更上一層樓。

綠寶瓶：HR赫蓮娜植萃綠寶修護精華

HR赫蓮娜與布列塔尼研究室合作，從珊瑚草中找到強大生命動能，研發出「植物原生萃取科技」並運用在植萃超導修護系列上，其中擁有絕佳高效修護力的「綠寶瓶」甫上市便獲得小紅書破萬篇好評討論。

2020年，HR赫蓮娜搶先全球在台灣推出全新升級的植萃綠寶修護精華，將成份濃度再升級，一滴擁有億萬珍稀珊瑚草精華，一抹就讓肌底達到更保濕、更年輕、更穩定、更健康、更平滑。此外，全新綠寶瓶更添加多達11種高效保濕因子如玻尿酸、甘油、荷荷芭油及葵花籽油等，質地清爽好吸收同時更能快速滲透肌底，持續使用不僅能強化改善肌膚對環境的適應能力，更能幫助肌膚恢復健康、持續散發年輕膨潤光澤。

激光瓶：肌膚之鑰精萃光采激光晶露

肌膚之鑰過去的精質激活激萃2019年升級成全新的「激光瓶」精萃光采激光晶露，除了原本就有的白金絲繭精華、日本珍珠、茶氨酸之外，更加入全新的當歸精華、紫蘇葉精華、三色海藻精華，形成「光采智能複合物」，主打幫助肌膚克服內、外在環境的壓力，讓肌膚由內透出光彩。

精華液質地好吸收、不黏膩，關鍵成份「三色海藻精華」更能幫助肌膚迅速回復彈嫩細緻狀態，由內而外綻放均勻明亮、年輕健康的光采美肌。

能量瓶：DIOR迪奧逆時能量精華

DIOR「能量瓶」逆時能量精華主打一瓶就能全方位修護肌膚的超級能量精華，獨特「肌源活化科技™ 」蘊含關鍵「喚妍草」成份，傾注高濃度關鍵能量於滴滴精華中，搭配超速活性載體，極親膚質地讓精華滲透效果加倍；更獨特添加新一代玻尿酸，滲透力高於傳統玻尿酸三倍，積極緊實澎潤肌膚、觸感更加柔嫩平滑，使肌膚更緊緻、更健康、更年輕。

小紫瓶：黛珂超微導全能修護精粹

黛珂最廣為人知的「小紫瓶」保濕美容液一直是品牌經典產品，之前上市29年來配方未曾改變。但因應環境變化與大家的保養需求，2022年全面升級成全新「超微導全能修護精粹」不僅同樣有保濕與前導作用，還多了抗老、修護等訴求。

精華液中使用全新的超微導美肌晶球，由類生物體組成成分的磷脂質組成，洋蔥形狀的多重層疊層中包裹美容成份0.1微米(*1)的超細微傳導系統，一滴就有一兆個之多（一滴約為0.1ml）。塗抹的瞬間立即融入並同步展開肌膚修護，並且會長時間慢慢地釋放滋潤與美容成份，實現水潤緊緻、充滿光澤的肌膚。

小電瓶：LANEIGE蘭芝完美新生肌能露AD

LANEIGE蘭芝針對初老問題特別設計的完美新生系列，從2015年首度推出以來經過不斷更新，2020年推出升級版的完美新生AD系列，從預防皺紋、強化緊緻度、肌膚紋理、光澤感和保濕力等五大關鍵下手，幫大家找回細、嫩、緊、亮、彈的年輕肌膚，恢復肌膚完美的青春三角肌紋。

核心成份來自青春修護精萃與完美新生三胜肽共同組成的修護能量科技（Glyco-Miracle™ Technology），幫助提升日益下降的肌膚機能、加強自我修護力，再加上有「超級莓果」之稱的巴西莓與西印度櫻桃精華成份一起對抗老化。讓肌膚重新充電，重拾緊實、柔嫩與光澤。

B5小藍瓶：理膚寶水B5彈潤修復精華

「B5小藍瓶」是La Roche-Posay理膚寶水2019年推出，主打連敏感肌都適用的修護抗老精華液，內含維生素原B5與積雪草苷能有效修護老化肌膚，幫助老化肌膚恢復彈性與光澤。

理膚寶水B5彈潤修復精華當然也延續了經典的理膚寶水溫泉水，再搭配高低分子雙重玻尿酸，不只鎖住肌膚表層水分，更能滲透肌底，協同膠原蛋白作用，緊緻肌膚並恢復肌膚彈力，激活彈潤年輕肌。

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