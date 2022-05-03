安格斯12星座一周運勢5／02-5／08　雙子朋友圈吃得開、金牛適合積極

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

送走了太陽卻又來了金星，本週金星自週間走入羊座的本命宮位，大大削減了羊兒過於躁進、不耐煩的情緒，人際上也更圓融，懂得把衝口而出的白目話忍下來！這週的你可以慢慢感覺到有桃花似乎正在向你靠攏，若有、似無的FU雖然大部分以想太多居多，但建議單身羊別錯過任何機會，把握金星能量，主動向幸福出發！

金牛座 4.21~5.20

與其被動溫馴的在一旁等答案，這週的牛座不論在工作或感情上，都適合用主動積極轉換立場，像職場上主動爭取你想做的，就不用等待主管發落你所不想做的；感情上更不妨大膽提出邀約或說明自己的想法，趁著太陽坐命的強運期，再麻煩的事都可以逢凶化吉，也建議你不一定每件事都要乖要順從，多一點自己的想法將更讓人欣賞你！

雙子座 5.21~6.20

這週的雙子在桃花運勢上呈現比較大的變化，特別是單身的雙子人際、桃花往來十分熱絡，有機會遇見適合的對象，但要小心感情陷阱存在。戀愛中的雙子魅力強勁，除了情人，在朋友圈中也十分吃得開，工作上不妨繼續保持這樣的心態，未來一週工作上將有不少認識新朋友的機會。

巨蟹座 6.21~7.21

本週蟹座運勢略為平淡，雖然疫情下玩樂、交朋友的機會大幅驟減，不過在金星位移之下近期蟹蟹生活中將有小確幸暗藏，財庫有進有出，開銷不小，但能用金錢換得許多無價的幸福時光。此時金星走到事業宮位，對於工作的熱情更勝於其它，但已有情人的，彼此之間相處壓力與日俱增，需要好好思考兩人溝通的模式是否出現瑕疵！

獅子座 7.22~8.22

本週獅子在工作上灌注了大部分的注意力與熱情，雖然職場上過關斬將氣勢如虹，不過從工作崗位上離開，就立刻成為需要人照顧的巨嬰，這週的你雖然能持續在專業領域上發光，但也要記得顧全身邊的情人、朋友和家人，特別是感情上需要多花點時間經營，單身者不費點心思，你的桃花可不會從天上掉下來！

處女座 8.23~9.22

金星與水星都未能為處女座帶來正面影響，這週的你人際關係煩惱特別多，加上本來就不擅長主動溝通的技巧，什麼事都悶在心裡，這樣下去人際團只會愈來愈狹小。感情上將出現一些波動，有對象者與情人是否還能天長地久，就要看兩人感情是否禁得起這次的考驗。而單身者目前只是單方面的有好感，不行動只怕緣分白白溜走。

天秤座 9.23~10.22

一天比一天炎熱的天氣很可能連好好先生小姐的天秤，都會莫名的想動氣發火，建議秤子這週最好時時調好呼吸節奏，免得出口傷人徒增日後尷尬。與情人的約會容易增加支出上的壓力，口袋不深的可要考慮其它的替代方式。兩人對金錢的認知有些衝突。不如把重點放在發展事業方面，適合選擇一門專長技術進修，將能讓你獲益良多。

天蠍座 10.23~11.22

挾帶金星帶來的煩惱憂慮，本週蠍座內心過於患得患失，不論是對內或對外溝通，都可能狀況百出，所以別讓自己想太多、別過於探測與你無關的事，能低調點將能使你避開很多無謂的麻煩。至於感情方面，如果和心上人約會見面，請避開人多嘈雜之地，選擇較冷門但有特色的店，雙方對彼此的感覺大大加分喔！

射手座 11.23~12.21

射手這週可別被太多既有價值觀框架，遇到問題不妨換個角度思考，大膽尋求解套方法，困難將很快就能獲得解決！單身者週末桃花人氣佳，愈是放下得失心的輕鬆相處，愈有機會遇見令你心動的對象，至於有伴侶的人適合在週末時放下手邊工作，注意力放在另一半身上，同時大方分享心事，將讓感情前進一大步。

摩羯座 12.22~1.19

這週的摩羯特別容易為小事感到煩躁，職場、人際關係方面的瑣事特別多，要是一個表錯情、說錯話只會把事情愈弄愈糟，不想落入這種迴圈，你需要比你年長許多的朋友為你指點迷津。單身者目前心思不明，雖然在社交場合有些小花絮，但對於是否該展開新戀情還有些拿不定主意，不妨找朋友聊聊，將能讓你豁然開朗。

水瓶座 1.20~2.18

金星移位對水瓶的影響不可說不大，特別是近期的水星走入溝通的第三宮，讓瓶座的人際關係鋒迴路轉，崁入精采的運勢變化，雖然人際往來、郊遊玩樂總有種小人圍繞、壞人環伺在側的危險感覺，但其實大部分是你自己想太多了，習慣往牛角尖裡鑽，以致於有種芒刺在背、草木皆兵的孤立感。

雙魚座 2.19~3.20

財星滴溜溜的走到了魚兒的財帛宮位，可以想見的就是接下來的這週都是魚座吉星高照、財源滾滾的日子，特別是在某些厭世心態開出現正面的轉化，你也會試著與自己和解。此時金錢運勢大好，自營商、開店的魚座，有機會接到大單。有對象著則能與情人間的關係突飛猛進，可以試著找到彼此溝通的默契。

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