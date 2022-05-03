營養師教「女性保養飲食」3大原則！吃對就能有好氣色、Q彈肌膚

▲營養師分享能幫助女性保養身體、肌膚的飲食3大原則。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@moeka_nozaki

母親節要到了，應該有不少人也想著要送媽媽營養保健品，幫媽媽補一補身體，但知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，除了補充保健品外，平時透過吃對食物做保養，其實更加重要。他就分享「女性保養」飲食3大原則，透過這3大重點選擇食材，就能讓媽媽吃得健康又漂亮，還能滿足平常容易缺少的營養素，不管是想幫媽媽補一下或讓自己吃得漂亮的人，快來記好怎麼吃。

＃好Q彈：膠原蛋白



為了要幫助膠原蛋白形成，充足的蛋白質攝取以及維生素Ｃ就很重要。而蛋白質基本上就是均衡地吃豆、魚、蛋、肉類食物；維生素C則建議可多吃水果，其中像是芭樂、草莓、柑橘類以及木瓜都含有豐富維生素C。

＃好活力：補鈣



鈣質是國人攝取狀況最差的礦物質，隨著年齡增加，補充鈣質能幫助維持骨骼、牙齒健康和肌肉與心臟的正常生理，是非常重要的。建議可以每天攝取高鈣乳製品，另外像是小魚乾、黑芝麻、山粉圓以及豆干或是豆腐等食物，也都是不錯的鈣質來源。

＃好氣色：補鐵



根據102～105年國民營養健康狀況調查換算，台灣女性每2位就有1位鐵質攝取不足，且主要集中在13～44歲的女性。蕭瑋霖也特別解釋為何補鐵這麼重要。因鐵是構成血紅素與肌紅素的重要成分，並幫助全身氧氣的輸送與利用，若覺得氣色差、累累的或是時常覺得身體冰冷，就代表著很有可能是你 缺鐵了。

想補充鐵質，日常飲食中，動物性來源可以選擇紅色瘦肉、文蛤或貝類，蔬菜部分建議盡量挑深綠色的來吃，還有像是龍眼乾、高鐵牛乳也都是好選擇。

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