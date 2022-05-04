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居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜

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▲▼營養師推薦居家隔離耐放7種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享耐放的營養食材，居家隔離也能吃得健康。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

為維持醫療量能量，指揮中心宣布啟動確診者無症狀或輕症居家照護措施，凡是年齡未滿65歲且無懷孕或洗腎的確診者就必須進行居家隔離。因應在家隔離不能隨意外出買食物，知名營養師高敏敏就特別分享了耐放又有高營養的7類食物，讓你居家隔離不用一直吃泡麵，也能吃得健康又安心。

1.保存期長的乳製品

每日補鈣來源不可少，像是奶粉、保久乳、起司、乳酪都很推薦。高敏敏也針對許多人都有的保久乳迷思解釋，其實保久乳沒有加防腐劑，跟鮮奶一樣營養。

▲▼營養師推薦居家隔離耐放7種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.耐久放蔬果

像是乾香菇、洋蔥、紅白蘿蔔、高麗菜、花椰菜、蘋果、芭樂等蔬果較為耐放，能補充維生素、植化素，幫助抗發炎，提升保護力。

3.冷凍蔬果

像是冷凍莓果、冷凍蘆筍、花椰菜米等冷凍蔬果是透過急凍的方式保存，營養價值依然豐富。

▲▼營養師推薦居家隔離耐放7種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.可久放的優質蛋白

可挑選冷凍毛豆、黃豆、黑豆、冷凍肉品、盒裝豆腐、凍豆腐等可久放的優質蛋白質，能幫助鞏固免疫細胞。

5.堅果種子類

吃好油能幫助維持免疫力，像是堅果、堅果棒、芝麻、無糖花生醬等都很推薦。

▲▼營養師推薦居家隔離耐放7種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

6.全穀雜糧類

選非精緻澱粉，營養更多，像是麥片、糙米、全穀米、地瓜、馬鈴薯等。

7.罐頭類

建議選擇少鹽少糖的罐頭較健康，像是魚罐頭、蕃茄罐頭、蘑菇罐頭、幼筍罐頭、鷹嘴豆罐頭、玉米罐頭等，而魚罐頭可以以水煮鮪魚、沙丁魚為主。

▲▼營養師推薦居家隔離耐放7種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

進行居家隔離、照護時，除了備好耐久放的營養食材，以下6類物品建議也要準備起來。

1.日常生活用品：盥洗用品、個人衣物、清潔用品、衛生紙。

2.相關電子用品：手機、電話、電腦、網路、視訊配備、充電器。

3.環境清潔用具：75%酒精、漂白水、清潔劑、抹布、垃圾袋等。

4.醫療相關用品：口罩、體溫計、乾洗手液、快篩試劑等。

5.常備用藥物：常規服用之慢性病藥物、退燒/止咳/止痛等症狀緩解藥物。

6.規劃三餐飲食如何取得：建議準備耐久放蔬果、全穀雜糧類、保久乳、可沖泡的營養飲品和冷凍蔬果等，如上方所列7種耐久放又有高營養的食物。

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關鍵字：

防疫, 新冠肺炎, 居家隔離, 居家照護, 飲食, 食物, 食材, 採買, 耐久, 耐放, 營養, 營養師, 高敏敏, 建議

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