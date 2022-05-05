香氛控必收！Byredo第1款芳香調淡香精、Dior玫瑰珍釀每年都不同

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

香氣能療癒人心，也能為人帶來好印象，尤其噴上獨特的香氛，更能成為個人品味的象徵。而近來就有不少超強話題香氛新品登場，像是BYREDO推出品牌第一款芳香調淡香精，獨特香氣刻畫美好記憶；迪奧更是推出猶如美酒般，可依年份珍藏的超限量「玫瑰珍釀香氛」，每年香氣都會略有不同，就算不是香氛控都很值得收藏。

▲BYREDO 德勒聖圖淡香精，50ml，NT$5,200；100ml，NT$7,200。



時尚香氛品牌BYREDO推出全新創作香氛「德勒聖圖淡香精」，是在經歷了失落轉變後所醞釀出的香氣概念，也是將創辦人Ben Gorham想歡慶生命中所有美好記憶刻畫出來的香氣。

而擁有這樣特別概念的德勒聖圖淡香精，也是BYREDO第一款芳香調淡香精，以清新的鼠尾草田園芳香與龍涎香醚的搭配，再調入一點果香味，打造出芳香調性與琥珀香調的完美平衡，就像走過田園小徑時，感受到溫暖乾燥的大地韻味。

▲Dior Miss Dior玫瑰珍釀香氛，100ml，NT$7,200。



Dior推出香氛界首創，猶如美酒佳釀般可依年份珍藏的奢華香氛「Miss Dior玫瑰珍釀香氛」！香氣核心來自格拉斯花中之后「五月玫瑰」，每年皆會因氣候風土而呈現不同氣韻，其釀造出的五月玫瑰純露，也能忠實呈現不同年份細膩多變的花香質感，交織馥郁的五月玫瑰原精，再搭配清新香甜的天竺葵，香根草、廣藿香、麝香及首次加入的「癒創木」交織出舒適沉穩的木質底蘊，完美展現出清新木質花香調。

「Miss Dior玫瑰珍釀香氛」能忠實呈現不同年份細膩多變的花香質感，每年將超限量推出，今年5月於全台8家限定櫃點及Dior線上旗艦店限量推出。

▲LE LABO 香氛蠟燭體驗組，56.6g X 3，NT$2,900。



而近年來超受歡迎的高級手工香水LE LABO，則特別精選最受歡迎的香氛皂和香氛蠟燭香氣Top 3，分別組合成3入體驗組，不僅能滿足許多人想同時體驗多款經典香氣的願望，外出、旅遊時想攜帶也很方便。

「香氛蠟燭體驗組」中包含了CALONE 17（海洋17）、LAURIER 62（桂冠62）、

VERVEINE 32（馬鞭草32）等3種香氣。蠟燭採用高劑量精油，由自製蠟以及天然纖維的燭芯製成，搭配經典牛皮紙盒包裝及客製化標籤，拿來送禮也很適合。

▲LE LABO 香氛皂體驗組，90g X 3，NT$2,500。



LE LABO香氛皂富含維他命E、橄欖油和乳油木果油，可在清潔的同時，讓身體散發芳香。而「香氛皂體驗組」內含3款90g的香氛皂，包含BERGAMOTE 22（佛手柑22）、ROSE 31（玫瑰31）、SANTAL 33（檀香33）等人氣香氣。

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