fb ig video ETtoday search mobile

香氛控必收！Byredo第1款芳香調淡香精、Dior玫瑰珍釀每年都不同

>

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、記者張毓容攝

香氣能療癒人心，也能為人帶來好印象，尤其噴上獨特的香氛，更能成為個人品味的象徵。而近來就有不少超強話題香氛新品登場，像是BYREDO推出品牌第一款芳香調淡香精，獨特香氣刻畫美好記憶；迪奧更是推出猶如美酒般，可依年份珍藏的超限量「玫瑰珍釀香氛」，每年香氣都會略有不同，就算不是香氛控都很值得收藏。

▲▼頂級香氛新品。（圖／記者張毓容攝）

▲▼頂級香氛新品。（圖／記者張毓容攝）

▲BYREDO 德勒聖圖淡香精，50ml，NT$5,200；100ml，NT$7,200。

時尚香氛品牌BYREDO推出全新創作香氛「德勒聖圖淡香精」，是在經歷了失落轉變後所醞釀出的香氣概念，也是將創辦人Ben Gorham想歡慶生命中所有美好記憶刻畫出來的香氣。

而擁有這樣特別概念的德勒聖圖淡香精，也是BYREDO第一款芳香調淡香精，以清新的鼠尾草田園芳香與龍涎香醚的搭配，再調入一點果香味，打造出芳香調性與琥珀香調的完美平衡，就像走過田園小徑時，感受到溫暖乾燥的大地韻味。

▲▼頂級香氛新品。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲▼頂級香氛新品。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲Dior Miss Dior玫瑰珍釀香氛，100ml，NT$7,200。

Dior推出香氛界首創，猶如美酒佳釀般可依年份珍藏的奢華香氛「Miss Dior玫瑰珍釀香氛」！香氣核心來自格拉斯花中之后「五月玫瑰」，每年皆會因氣候風土而呈現不同氣韻，其釀造出的五月玫瑰純露，也能忠實呈現不同年份細膩多變的花香質感，交織馥郁的五月玫瑰原精，再搭配清新香甜的天竺葵，香根草、廣藿香、麝香及首次加入的「癒創木」交織出舒適沉穩的木質底蘊，完美展現出清新木質花香調。

「Miss Dior玫瑰珍釀香氛」能忠實呈現不同年份細膩多變的花香質感，每年將超限量推出，今年5月於全台8家限定櫃點及Dior線上旗艦店限量推出。

▲▼頂級香氛新品。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲LE LABO 香氛蠟燭體驗組，56.6g X 3，NT$2,900。

而近年來超受歡迎的高級手工香水LE LABO，則特別精選最受歡迎的香氛皂和香氛蠟燭香氣Top 3，分別組合成3入體驗組，不僅能滿足許多人想同時體驗多款經典香氣的願望，外出、旅遊時想攜帶也很方便。

「香氛蠟燭體驗組」中包含了CALONE 17（海洋17）、LAURIER 62（桂冠62）、
VERVEINE 32（馬鞭草32）等3種香氣。蠟燭採用高劑量精油，由自製蠟以及天然纖維的燭芯製成，搭配經典牛皮紙盒包裝及客製化標籤，拿來送禮也很適合。

▲▼頂級香氛新品。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

▲LE LABO 香氛皂體驗組，90g X 3，NT$2,500。

LE LABO香氛皂富含維他命E、橄欖油和乳油木果油，可在清潔的同時，讓身體散發芳香。而「香氛皂體驗組」內含3款90g的香氛皂，包含BERGAMOTE 22（佛手柑22）、ROSE 31（玫瑰31）、SANTAL 33（檀香33）等人氣香氣。

►「肌膚屏障受損」變爛臉？皮膚科醫師曝4大原因：常熬夜要小心

►營養師教「女性保養飲食」3大原則！吃對就能有好氣色、Q彈肌膚

關鍵字：

美妝, 香氛, 香水, 淡香精, 香氛蠟燭, 香氛皂, BYREDO, Dior, Miss Dior, LE LABO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 12星座5月運勢！第二波水逆到　獅子說多容易被炎上、天蠍不宜旅遊 老舊手機總是跑很慢？6招釋放手機內存，至少能再清出20GB的容量 MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光 第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」 劉詩詩生圖「真實腰臀比」體態太絕！　金色裙化身蝴蝶仙子電翻 趙露思堅持3個原則維持40公斤！親授「經期瘦身體式」、不吃晚餐吃加餐

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面