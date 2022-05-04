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1+1亮白雙星先淡斑再提亮　實現鑽石級拋光肌

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▲▼1+1亮白雙星先淡斑再提亮　實現鑽石級拋光肌

▲BIO UP「極光淨白淡斑安瓶」、「超進化鑽白淡斑精萃乳」1+1亮白雙星讓肌膚不只白還發亮。

圖、文／東森自然美提供

天生黑肉底也有機會閃閃發光？BIO UP科美研今夏推出1+1亮白雙星，「極光淨白淡斑安瓶」搭配「超進化鑽白淡斑精萃乳」，全面改寫你最想逆轉的黑歷史！BIO UP科美研解密白皙肌因關鍵，以獨家雞尾酒配方結合高效保養植萃成分，透過1+1亮白雙星加乘保養，深入肌膚全面驅黑掃黃，再注入勻白透亮光源使肌膚更加澎潤Q彈，全面驅動肌膚零死角自體發光。想實現女性夢寐以求的鑽石級拋光美肌。5/4（三）22:20請鎖定東森購物46台「超進化鑽白淡斑精萃乳」熱銷補貨開賣。

沒有人天生白！關鍵在於驅動肌膚「自體發光」

你是否想過鑽石結構明明是碳，為何如此閃亮動人？關鍵就在於光！透過良好的車工所切割出的精美鑽石面，能完美折射光線後散發璀璨光芒。許多看似天生麗質、令人欣羨的女明星，也並非從母胎自帶美麗氣場，而是歷經各種角色的自我挑戰、與追求卓越的美麗試煉，才在成長過程中逐漸找到最適合自己的定位以及美容保養方式，才能時時刻刻在鏡頭前展演零死角的完美表現。

一向將「亮白」視為保養重點的你，不必再苦苦追求肌膚再白N個色號才能更美一點，而是要懂得選擇優質的保養品為肌膚注入亮白因子，驅動肌膚自體發光，徹底掃除不完美瑕疵、由內而外綻放健康膚質的飽水澎潤光澤，讓肌膚就像自然「拋光」一樣，任何角度都呈現光勻透亮、晶亮動人的絕美狀態。

拋光的秘密竟藏在掌心！DDK1肌因催化BIO UP科美研全面升級

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅指出，規律持續的使用美白產品是可以循序漸進的美白肌膚、均勻膚色，建議配合高濃度精萃加強修護，同時加強補水保濕提升含水量，打開肌膚通道，找回最佳的透亮白皙狀態，即使是天生黑肉底的你也有機會靠後天努力讓自己更美。

事實上，日本醫學研究所已突破性發現「掌心亮白現象」，發現無論何種膚色，手掌和腳掌總會呈現出較淺、較明亮的自然顏色，原因是在人類手掌和足底皮膚真皮中的DKK1肌因較其他部位高，而DKK1肌因被證實為一種黑色素天然抑制劑。

因此，BIO UP科美研將DKK1創新亮白機制運用在「超進化鑽白淡斑精萃乳」中，獨家打造CCM2專利美白超複方，透過有著海洋藍寶石之稱的「法國藍鑽藻」協同日本光透淨白因子及牡丹根、熊果苷、穀胱甘肽、維他命C等12種植萃成分，深入肌膚全面掃黑掃黃，並注入勻白透亮光源使肌膚更加澎潤Q彈零死角全面自體發光，實現女性夢寐以求的鑽石級拋光美肌。

BIO UP科美研先前好評推出的「極光淨白淡斑安瓶」結合雙重酵母「拋光酵母」、「保濕酵母」兩大溫和快速的煥白成分，由大豆、槲寄生和日本血草根發酵而成的保濕酵母為韓國專利成分，拋光酵母則採用先進分子篩選技術和生物酵母的菌株發酵，以自然的方式促進角質層更新，提亮膚色同時深度保濕舒緩，可集中對付斑點、一掃肌表暗沉瑕疵，重拾臉蛋潤白光亮。

▲▼1+1亮白雙星先淡斑再提亮　實現鑽石級拋光肌

▲釋放珍貴的山形縣庄內清酒、雞尾酒配方強大激光能量，從肌底透出純淨光感。

兩步驟高效拋光！「1+1亮白雙星」先淡斑再勻亮美白

想要擁有夢寐以求的白皙肌膚，在日常保養掌握關鍵兩步驟達到精準保養很重要！透過「極光淨白淡斑安瓶」、「超進化鑽白淡斑精萃乳」1+1亮白雙星秒速實現夢寐以求的拋光保養。

不論早晚都能使用的BIO UP科美研首款美白精華「極光淨白淡斑安瓶」，於化妝水後使用，可深入肌底搶先斷開黑斑形成的連鎖反應，完美狙擊斑點根源，同時為肌膚注入煥白因子有感造光，雙向實現淡黑、拋光的神級淨白力；夜間加上質地輕潤好吸收的「超進化鑽白淡斑精萃乳」深度修護，運用精粹乳的高滲透特性，將最細膩的修護分子穿透至肌膚底層，喚醒完美肌因，強化角質屏障同時增加肌膚澎潤、緊實度，先淡斑掃黑、再深度勻淨肌膚，一步步精修細養賦活肌膚新生原力，實現拋光等級的璀璨白皙美肌。

BIO UP科美研
NEW超進化鑽白淡斑精萃乳 45ml NT$3,280

▲▼1+1亮白雙星先淡斑再提亮　實現鑽石級拋光肌

結合法國藍鑽藻及日本光透淨白因子的CCM2專利美白超複方，以DKK1創新肌因亮白機制掌握美白肌密，扭轉天生黑肉底，運用專利雞尾酒粹時技術同步抗老，一瓶見證光燦緊實美肌。

極光淨白淡斑安瓶 30ml NT$3,980

▲▼1+1亮白雙星先淡斑再提亮　實現鑽石級拋光肌

運用極致光酵科技，以獨有的LTF生物發酵技術，添加雙重酵母，釋放珍貴的山形縣庄內清酒、雞尾酒配方強大激光能量，從肌底透出純淨光感，長效水嫩透亮，開啟肌膚淨白煥彩新世紀。

東森購物客服專線0800-045-080
BIO UP粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW
BIO UP官網 https://www.bio-up.com.tw/

關鍵字：

BIO UP, 科美研, 極光淨白淡斑安瓶, 超進化鑽白淡斑精萃乳, 保養

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