《社內相親》男二激短上衣炸出冰塊腹肌　「超慾」畫報粉絲臉紅心跳

記者王則絲／台北報導

韓劇《社內相親》中飾演男二「車室長」的男星金旻奎，以劇中酒窩暖男的形象爆紅，圈粉程度不輸給男主角安孝燮。金旻奎近日人氣大爆升，接連登上雜誌畫報，挑戰不少性感勾人的造型，數套深V襯衫耍帥之外，其中一套超短上衣更讓他的冰塊腹肌炸出，令粉絲們臉紅心跳。

▲擁有溫暖狗狗顏的金旻奎。（圖／翻攝自IG@mingue）



金旻奎溫暖的酒窩笑容讓他被歸納為狗狗相的代表韓星之一，甚至有粉絲稱他為「國民狗狗」，但是別忘了他曾經是名游泳選手，在這樣的外表下，可是藏著一副壯碩的肌肉男身材，在《社內相親》劇中也有不少健身的畫面露出，反差魅力令觀眾難以招架。

隨著人氣飆升，金旻奎一舉登上韓版《ELLE》和《THE STAR》雜誌，挑戰一系列時尚造型。一開始就先來個下馬威，金旻奎身上穿著一件紫色的針織背心側身出鏡，大秀結實的手臂肌肉。

接著金旻奎換上黑色皮革的騎士裝勾出挺拔身形，詮釋霸氣的氛圍，另外也挑戰了VALENTINO的紫色深V襯衫和花襯衫，演繹完全不同的風格；最後的重頭戲則是FENDI本季的超短版上衣，讓他的冰塊腹肌炸出，在黑白色調下又更顯精實，雕刻般的線條令粉絲們都要噴鼻血，「超慾」畫報系列福利超滿。

►Jisoo「心機透視裙」甜翻看秀 安孝燮、南柱赫雙男神亮相拼帥