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2022年必吃8款「特殊粽」！剝皮辣椒雞、白玉抹茶紅豆每一口都滿足

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實習記者施至真／綜合報導　圖／Pinkoi提供

說到端午節，你是不是已經想起往年吃粽子吃到怕的記憶？為了兼顧傳統習俗和美味，今天就精選8款2022年必吃「特殊口味粽子」，從經典鹹粽，到小朋友最喜歡的甜粽一次包辦，就連素食朋友也能一起品嚐，只要吃一口就完全無法抗拒，現在就快點往下滑看看吧。

1.晶華酒店 剝皮辣椒雞粽禮盒

吃膩經典鹹粽了嗎？不妨參考看看這款口味特殊的「剝皮辣椒雞粽」，有別於一般肉粽，使用肉質鮮美的雞肉，搭配剝皮辣椒微辣的口感，意想不到的美味瞬間在嘴巴裡散開，讓人吃一口就停不下來。

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

2.六福美饌 王極品鮑魚粽

「王極品鮑魚粽」完全是為海鮮控精心研製的全新口味，使用鮮活龍蝦、鮑魚、乾干貝等豪華海鮮入粽，再搭配經典鹹粽絕對少不了的鹹蛋黃，不僅口感層次特殊，也多了一股鮮味，讓你體驗視覺及味覺的奢華雙重享受。

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

3.佬港冰室 港式臘味粽

另一款「港式臘味粽」也是鹹粽新選擇！內餡使用香港道地的臘肉製成，搭配香甜Q軟的糯米，不僅能品嚐到正宗港味，清爽不油膩的口感更是全新享受。

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

4.林貞粿行 白玉抹茶紅豆粿粽

「白玉抹茶紅豆粿粽」絕對是為了搶攻螞蟻人的胃特別研製的，加入紅豆蜜內餡，並搭配白玉粉粿、薏仁增添口感，咬下去能品嚐到三種食材結合的美味，讓人瞬間感受到幸福。

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

5.愛不囉嗦X一之軒 果漾冰心粽

過端午節也別忘了做愛心！唐氏症基金會品牌「愛不囉嗦」與一之軒聯手推出「果漾冰心粽」，包含金鑽鳳梨、柚香檸檬、熱帶雙果、香甜蘋果等四款果香十足的口味，搭配晶瑩剔透的Q彈外皮，咬下去很有層次，讓人驚喜不已。

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

6.奇華餅家 紫米豆沙粽

說到甜粽，絕對不能忘記「紫米豆沙粽」，外層使用養生紫米搭配糯米，製作出獨特的彈牙口感，內餡加入綿密的綠豆蓉，一口咬下入口即化，小小一顆就能帶來幸福滋味。

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

7.林貞粿行 竹炭金沙菇菇粿粽

「竹炭金沙菇菇粿粽」能夠完全顛覆你對傳統鹹粽的想像，將糯米製成像粿一樣的Q彈外皮，並加入黑金竹炭粉製造香氣，內餡使用秘製醬汁豆皮，包裹杏包菇、鹹蛋黃和滿滿的金沙醬，保證吃一口就會愛上！

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

8.綠原品 全素桂花珍珠粽

素食主義者最推薦的甜粽，無疑是綠原品的「全素桂花珍珠粽」，內含芋頭泥、紅棗、黃金薯、鳳眼果等豐富餡料，一口咬下，夾帶淡淡桂花香氣的芋泥在口中融化，搭配軟硬適中的紫米口感，雙重享受實在讓人好難忘。

▲8款「特殊粽」不怕吃到怕。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 粽子, 端午節, 甜粽, 鹹粽, 素粽

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