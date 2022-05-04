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初代台灣設計師潘黛麗辭世享壽72歲　早年站上巴黎舞台接軌世界

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▲▼設計師忙什麼／潘黛麗。（圖／潘黛麗提供）

▲台灣初代設計師潘黛麗。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

初代台灣設計師潘黛麗（PunDaiLee）於4月30日離世，享壽72歲，結束在時尚圈精彩一生。回顧潘黛麗2018年接受《ET FASHION》專訪時她曾說自己絕不退休，潘黛麗從不認為年紀大，就要有老態，因此從未停止過創作，2020春夏作品還推出以三明治布料為主軸的設計單品，又是一大躍進。

▲▼潘黛麗40周年大秀。（圖／潘黛麗提供）

▲潘黛麗40周年大秀。（圖／品牌提供）

潘黛麗是台灣第一代本土設計師，她自實踐家專服裝設計畢業，開創了服裝設計的「畢業展」制度，1978年潘黛麗在委託行推出自創品牌，在90年代初期率領台灣設計師團隊走進巴黎時裝週，在時尚圈超過40年時間，敢於創新改革的心態感染許多後後輩。

▲▼潘黛麗40周年大秀。（圖／潘黛麗提供）

▲潘黛麗。（圖／品牌提供）

潘黛麗還在2019年發佈以「三明治布」為主軸的新品，將用於內衣的材質再改良開放，特殊織造技術所架構成的三層立體空間，展現透氣的特性，被譽為「會呼吸的布料」，成為潘黛麗手中華麗的禮服、洋裝。

就如同潘黛麗在2018年接受《ET FASHION》專訪時曾說過的，自己絕不會退休，就算被人討厭也打死不退，原因是「你可以老，因為你的年齡，但不可以有老態。」對於時尚的熱情永遠不滅。

關鍵字：

潘黛麗, PunDaiLee, 設計師

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