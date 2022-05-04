營養師傳授「咖啡黃金燃脂法」，提醒「這類人」不要喝

▲美式咖啡較不給身體帶來負擔。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人把咖啡當作精神食糧，其實咖啡不僅能提神醒腦，更有燃脂的作用，營養師余朱青在臉書分享教你正確喝咖啡，但咖啡也不是人人都適合，她也提醒若你喝完咖啡後，感到心跳加快、感到焦慮、睡不好，那麼盡量不要喝。

許多人都想喝咖啡來燃脂，真的是這樣嗎？營養師余朱青提到，咖啡因可以增進血液循環，加強新陳代謝，還能促進體內囤積脂肪分解。

她分享適量飲用，每日咖啡因攝取量不超過300mg為佳，咖啡選擇以美式咖啡較不給身體帶來負擔，也盡量避免下午3點之後喝，以免會影響睡眠，早上空腹也最後不要喝，容易傷胃。也有不少運動人士會在運動前喝咖啡，其實運動前30-60分鐘飲用，有助脂質氧化，還能延緩肌肉疲勞，提升運動表現。

喝咖啡看似優點多多，但是她也提醒以下這類人不適合喝咖啡，像是若你每次喝完都會心跳加快、晚上睡不好，其他像是平時有消化不好、失眠、心血管疾病、肝病，孕婦還有孩童，建議最好減少或是不要飲用咖啡因飲品。

她也呼籲，咖啡是許多人的日常必備，只要掌握不過量且抓對時間喝，一杯咖啡也能轉為為你開啟每天的快樂鑰匙。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

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