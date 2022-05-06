甜蜜驚喜變驚嚇「男友怒摔蛋糕」 　全網直呼：打擾計畫真的很煩

實習記者施至真／綜合報導

感情一直是人人頭痛的課題，單身者急著想脫單，有另一半的人，卻總是因為生活中各種雞毛蒜皮的小事，吵得不可開交，讓人感到心很累，Dcard一名女網友以「因為驚喜想分手」為題發文，表示男友特地買了她喜歡的蛋糕，想等原PO考完試後給她驚喜，但卻因為沒有事先約好，而發生爭執，男友怒摔蛋糕讓原PO感到既傻眼又委屈，直呼「真的不喜歡驚喜，不告知就來很容易打亂原本的計畫」。

▲情侶爭吵。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

原PO在Dcard感情版發文表示，由於自己和男友平時沒有報備行蹤的習慣，且自己和朋友出去時，不會一直注意手機訊息，因此並不知道男友買了蛋糕在學校等她，直到男友生氣打來，並在她面前把蛋糕摔爛，才讓原PO意識到，這段感情還有許多需要思考和修改的空間。文中提到，雖然沒有事先告知要和朋友出去，她也有錯，但讓原PO傻眼的是對方的情緒控管以及處事態度，並表示「真的不是很喜歡這種驚喜，這種不告知就來的行為很容易打亂我的計畫，反而徒增困擾」，貼文一出，不少網友紛紛喊出鼓勵話語，並認為原PO男友的情商真的不太優。

▲摔爛的蛋糕。（示意圖／翻攝小紅書@一米私房烘焙）

除了替原PO打氣，網友也留言，「在蛋糕掉到地上的那一刻，一切都結束了」、「討厭驚喜＋1，打擾計畫真的很煩」、「還以為這種事只會在抖音裡發生....」並認為原PO分手的決定非常正確。網友也以親身經歷回覆，表示「大概跟我一樣，自以為是去製造驚喜，結果對方也說掌握不到的事，會打亂計畫，現在我都會先問準，可以做我才做，知道是雷點，以後記得避開就行了」。

事實上，偶爾製造一點小驚喜，確實能夠為情侶關係帶來不同的情趣，但前提是這項驚喜不會影響到對方的生活，或原本的規劃，並且要記得盡到告知義務，才不會讓驚喜變成驚嚇，造成對方不方便。另外，雖然面對負面情緒，最好先讓自己冷靜下來，再做後續的處理，然而，原PO男友後續使用冷處理的態度，絕對不是好的解決之道，想要維持一段長久的感情，除了互相尊重以外，做好情緒控管也非常重要。

▲適度給予尊重，才能使感情長久。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

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