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如何降低家戶感染？談敦慈：牙刷獨立放、牙膏別共用、用餐坐同一側

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▲▼如何降低家戶感染？談敦慈教你3件事 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲談敦慈提醒大家牙刷單獨放、牙膏千萬別共用。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每日確診人數屢創新高，營養師宋明樺在臉書粉絲團《宋明樺 生活。分享。雜記》中分享節目《健康2.0》與「無毒教母」談敦慈暢談居家生活隔離如何降低染疫風險，原來使用廁所、用餐方式與座位都有大學問。

▲▼如何降低家戶感染？談敦慈教你3件事 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲很多家庭都習慣把牙刷放在同個杯子裡。

不少人都面臨到居家隔離的狀況，要如何避免家戶感染風險？談敦慈分享，不管有沒有疫情，都要戒掉共用牙膏的習慣，很多家庭習慣把所有牙刷都放在同個杯子裡不說，在擠牙膏時，手部也很容易碰觸到，所以請養成牙膏專屬的衛生習慣。

▲▼如何降低家戶感染？談敦慈教你3件事 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲馬桶用完建議蓋上再沖水。

廁所在使用後，下一個人也不要馬上進去，如廁後第一個步驟是先蓋上馬桶蓋，再來才是沖水，等到沒有沖水聲音後，再把馬桶蓋拿起，最後用酒精噴一噴，接著洗手，洗完手再用酒精消毒水龍頭。若是家中有兩間廁所，則建議外出上班的人使用一間，老人和小孩使用另一間較安全。

▲▼如何降低家戶感染？談敦慈教你3件事 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲在家用餐對坐，飛沫傳染風險較高。

用餐方面則是建議個人飲食用餐盤裝好，避免分食，座位也盡量坐在同一側，沒有面對面餐，較沒有飛沫的問題，飲食方面講究均衡，一餐一碗綠色蔬菜、一碗白色蔬菜，手掌大的蛋白質（肉、蛋、豆腐等）、一個拳頭大水果，保健食品適當搭配，並非必要。

提醒大家均衡飲食勝過一切，不要因為有補充保健食品，三餐就隨便吃，談敦慈分享，曾有研究指出：「一個小時不動會少活22分鐘」，她建議即便居家也要走到7,500步，原地踏步也可以，簡單來說就是不要一直坐著、躺著。

關鍵字：

疫情, 家戶感染, 居家隔離, 談敦慈, 宋明樺

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