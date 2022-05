MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光

▲布蕾克萊芙莉今年MET Gala紅毯造型。(圖/路透)



記者王則絲/外電報導

日前MET Gala(美國大都會藝術博物館慈善晚宴)上,「死侍老婆」布蕾克萊芙莉(Blake Lively)以一襲致敬紐約地標的華麗爆乳禮服,以及一秒變裝的小巧思驚艷紅毯,沒想到會後after party上布蕾克萊芙莉更辣了,只見她換上惡魔紅色迷你洋裝,整雙健美線條的蜜大腿全看光,簡直正翻。

身為MET Gala聯合主席之一的布蕾克萊芙莉,每年都透過造型十足展現自己的重視,今年於紅毯上,選以VERSACE的訂製禮服登場,靈感來自紐約自由女神像,由古銅金色變裝為青綠色,則是藉此呼應自由女神像在陽光下的變化,老公萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)則是穿著低調的黑白西裝襯托老婆光芒,兩人成為紅毯上最為人稱羨的一對佳偶。

Blake lively’s mini dress for the after party was also immaculate pic.twitter.com/h4iL6eQF2C