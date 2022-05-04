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MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光

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▲▼ MET GALA 。（圖／路透社）

▲布蕾克萊芙莉今年MET Gala紅毯造型。（圖／路透）

記者王則絲／外電報導

日前MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴）上，「死侍老婆」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）以一襲致敬紐約地標的華麗爆乳禮服，以及一秒變裝的小巧思驚艷紅毯，沒想到會後after party上布蕾克萊芙莉更辣了，只見她換上惡魔紅色迷你洋裝，整雙健美線條的蜜大腿全看光，簡直正翻。

身為MET Gala聯合主席之一的布蕾克萊芙莉，每年都透過造型十足展現自己的重視，今年於紅毯上，選以VERSACE的訂製禮服登場，靈感來自紐約自由女神像，由古銅金色變裝為青綠色，則是藉此呼應自由女神像在陽光下的變化，老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）則是穿著低調的黑白西裝襯托老婆光芒，兩人成為紅毯上最為人稱羨的一對佳偶。

►MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了

布蕾克萊芙莉就連會後派對也絲毫不馬虎，她立刻換裝跟其他年輕貌美的女明星們拼了，只見布蕾克萊芙莉換上另一套VERSACE古董款式的迷你洋裝，以惡魔般的紅與黑色組成，上頭還有如同戰甲般的紋路，小袖子與裙襬上的黑色流蘇則是點睛之筆，替性感裝束增添可愛感，捧出爆乳之外，讓布蕾克萊芙莉一雙長腿完全展露，不會過度纖細、線條健美勻稱的蜜大腿，踩上Christian Louboutin的紅底高跟鞋收尾，身材與衣品都無可挑惕。

關鍵字：

布蕾克萊芙莉, Blake Lively, MET Gala, Versace, 蜜大腿

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