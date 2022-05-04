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12星座5月運勢！第二波水逆到　獅子說多容易被炎上、天蠍不宜旅遊

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年第二次水逆在5月10號到6月3號，也是影響最大的一次，會從雙子逆回金牛，所以像一些用錢方式、學習語言、文字考試等，由於水星逆行本身也跟交通、通訊有關，金錢的交易也會出狀況，自己的邏輯力也可能很難整理，而逆行基本上就是以上問題都有毛病，請大家務必當心。

牡羊座3.21~4.20

這波水逆關鍵在於家賊難防，別太信任自己人，感情方面，刻在心裡的名字就試著當朋友來聯繫，每個人都有難忘的一些人，就算沒有辦法經營感情關係，也許朋友的延伸可以為你增加更多的可能，職場部分寧缺勿濫，你要像灰姑娘穿玻璃鞋般的一試再試，不要著急確定工作，除非沒飯吃，那當然先找個工作待著，假如對於有職在身，但不滿意的人也是如此，繼續找到適合的再去為止，金錢方面，當你爽花錢時，是感覺不到金錢的流失的，同時你必須要等比例的記得存一些錢，儲蓄本身就是買保險，而投資是風險，這樣的平衡之下，牡羊要想清楚怎麼做。

金牛座4.21~5.20

水逆關鍵是，該堅持的絕不允許妥協，讓步的時候也許就是你輸的開始，但感情部分可不是如此，要尊重彼此的不同、想法上的差異、做事的觀念，畢竟他是你生活中最在乎的人，對他可以例外，再回到職場上就需要硬一些，做是有方法時，自然你的時間就會變多了，當很多責任攬在身上時，一樣一樣地去做好規劃，按照順序來事情就可以順利些，金錢部分，雖然常說錢要花在刀口上，而刀口為何，答案就是買你的時間、健康，能縮短路程的時間，有時候就是替你省時間，有時候吃好吃的東西，就是為自己買健康，這些該怎麼做，金牛該在生活中去找答案。

雙子座5.21~6.21

猜測的、聽說的都不可靠，務必要眼見為憑，特別是想像力豐富的雙子，有時候會自己製造太多假想敵，不應該防範的人反而設了防線，感情部分，當你設立了一個目標一起實現，你比較容易跟另一半走得長久遠，同樣道理，單身在找對象時，也要找跟自己志趣相投、理想相投的人在一起，才容易經營出真實的感情，職場上，思考要慢，執行要快，一件事情當腦中整理出個定案，下一步就是馬上執行，金錢上要避免一股腦兒的衝動，有時臨時聽到的一些訊息覺得好想去做，但花了錢之後也許就沒有了，還是慎思找自己熟悉的比較安全。

巨蟹座6.22~7.22

自信心不能過頭，有是好的，但工作上不要接下超過自己能力的，感情方面要做有建設性的溝通，彼此的關係才能往前走，畢竟有時感情談久了，生活中會充滿沒有用的幹話，雖然能為生活增加一點樂趣，但去沒有什麼實質的進展，這樣是有點可惜的，同樣對單身的朋友來說，要給自己一點主動積極的動力，因為有些好桃花會出現，但看似你好像沒有去注意、抓住他，那就可惜了，而職場上要有一些時間壓力，才能逼出自己的效率，但這只有你自己能給你自己，在金錢上，要像躲病毒一樣躲開債務，避免借貸就能讓你的金錢過得更順。

獅子座7.23~8.22

本月水逆關鍵在兄弟宮，言多必失會讓你容易被炎上，減少說不必要的話，而在感情上互相取悅很重要，人有時候都很懂得去對待陌生人，因為他可能幫助你賺錢，或是因為陌生人需要好好的相處，卻忘了最該用心對待的往往是你一轉頭那最重要的人，在職場上要記得，最決定之前必定要再三確認，因為這個月份看起來工作上有很多的小缺失，雖然不影響你目標的前進，但就是不夠完美，自己回頭看看可能也會有些懊悔，這個月份公關交際頗多，看起來你的健康部分也不是很良好，所以慎選去的場合，保護自己。

處女座8.23~9.22

本月下廚炒菜等等的事情需要避免，因為生活中一些小傷害你可能會預防不到，而類似於動手術能延則延，不要選在這個月，在感情上不要過於斤斤計較，生活中互動多了，摩擦難免就多，有時候留一點口德，或是在動作上溫柔一點，都可以去避免一些無謂的爭吵，再怎麼說那都是累積裂痕，並不太好，而在職場上，千萬別讓工作侵蝕掉你的個人時間，你的時間很寶貴，你也覺得很忙，這些時間用來休息也好，用來自我投資學習都好，要設好停止點，該走的時候就走，不要攬過多事務在身上，投資部分能守則守，存下來遠比你去投資好。

天秤座9.23~10.22

本月關鍵在於財不露白，避免麻煩找上身，實際上這個月份風象星座財帛宮都有點微恙，如果你本身是風向人要特別小心，在感情上要注意言語上的尊重，不禮貌的話別隨便噴，思考一下再說出口會有利於你的感情發展，職場上，工作與生活需要平衡，找時間去累積一些自我的教育訓練，或者是對工作有明確的現階段藍圖規畫，那可能是此時此刻你需要想的，而在金錢上的運用，前面已經提到了，無論賺或虧都不要去跟任何討論，因為讓人家知道太多關於錢財的事情，本身可能就是一個傷害。

天蠍座10.23~11.21

本月份水逆在遷移宮有問題，旅遊不宜，想出遠門最好延期，感情部分要給對方適度空間，逼緊小心狗急跳牆，本來就互相甜蜜是沒問題的，但如果原本你就懷疑一些什麼，更不要逼緊對方，而是偷偷觀察他，同理，也要讓對方給你適度空間，勒緊了脖子，你也會想離開這段感情，而到職場上要記得隨時地修正自己，並習慣團體的工作狀態，這在本月顯得格外重要，因為有些事務可能會影響你的發展以及大局面，所以有時候參考一下別人的想法對你來說會更有幫助，在財務部分要小心，有很多預備金需要應付意外支出，所以多賺點錢比較實際。

射手座11.21~12.21

健康微恙，自我保護需要用心，特別這個月份公關交際往往都是你推不掉的，也就是工作衍伸出的聚會很多，特別要小心保護自己，在感情上當你起爭執時，你錯的時候就趕快承認，對的時候趕快閉嘴，別讓自己的得意洋洋延續下去，相處就不會出問題，而單身的射手桃花出現的比較少，不要誤解了別人的好感，你以為喜歡，其實是朋友之間的感情，如果往錯的方向發展就可惜了，職場上要記住，每個領域的專家都需要長時間的淬鍊，所以千萬不要小看工作中重複性的事務。

摩羯座12.22~1.20

本月份水逆關鍵在消息心態常常莫名其妙孳生，自我鼓勵絕對是當務之急，感情上避免口是心非，跟別人相處喜歡就說喜歡，討厭的就說討厭，別酷酷的勉強自己說反話，在職場上要誠實，但別太老實，講自己的優點就照實講，但也不用自己暴露缺點告訴別人，會阻礙你做事，投資部分有許多偏財運，但向來保守謹慎的摩羯有時會錯過這些賺一筆的機會，記得把握住他們。

水瓶座1.21~2.20

本月的錢包拉鍊好像會自動拉開，用財有失，該花的不花，不該花的卻亂花，可以修正一下花在對的地方，在感情上，首先溝通不需要翻舊帳，也不要不小心的沒事念舊情，比如在另一半面前突然講起前任，水瓶偶爾喜歡做這件事，自己卻沒有察覺，但對對方是一種傷害，請小心謹慎，在職場上，天亮時就請好好做事，天黑時就請閉眼好好休息，在投資的部分有時候花錢的時機是對的，但標的物卻有待修正，請好好蒐集投資資訊。

雙魚座2.21~3.20

本月份水逆關鍵在於很容易不甘心，請記得強留的抓不住，勉強的事不用做，忍一忍，這個月份照這個方式就對了，在感情上不要對對方太好，不然他會習慣讓你受委屈，偶爾自己才應該要依靠對方，所以要秀出你柔軟的一面，也許你可以見到對方剛硬的一面，在職場上，每個人都會犯錯，但不要習慣於理所當然，在錯誤中成長，工作腳步才能站穩，所以試著去正視自己的錯誤，每天回家像照鏡子般審視一下自己做的好事、壞事，隔天就要有所修正，投資方面，雙魚算有得有失，正財部分非常穩，偏財部分方向有點錯誤，水逆會造成大家思考有些紊亂，投資還是要相信專業。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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