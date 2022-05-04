FENDI與VERSACE互換設計！「世紀混血Fendace」爆款印花包一次看

記者鮑璿安／台北報導

在去年（2021年）曝光的「Fendace 系列」，將FENDI與VERSACE兩大品牌的標誌性元素融合變奏，雙方創意總監將此定義為「交換角色及品牌設計密碼」，而今品牌形象廣告釋出，一次請到多位超模出鏡演繹，以結合 FENDI 的 FF logo 圖案與 Versace 的美杜莎頭像的包款，宣告世紀聯名即將正式登場。

▲FENDI與VERSACE兩大品牌的標誌性元素融合變奏，去年首度發表掀起話題 。（圖／品牌提供）

Fendi 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones指出：「與其說是合作，不如說是換位設計，最重要的是，這是基於兩個品牌的情誼之上。短暫分開之後再聚首，是件多美好的事，也是歌頌對我帶來莫大啟發的女性。」兩大品牌在去年9月聯合發表「Fendace 系列」，簡單來說，就是Kim Jones 與 Sylvia Venturini Fendi 用他們眼中的 Versace 進行設計，而 Donatella Versace 則是翻玩巧思，為 FENDI 打造全新造型。

▲「Fendace 系列」系列形象照正式公開 。（圖／品牌提供）

系列形象照也正式公開，請到超模輪番上陣演繹，陣容包括Adut Akech、Amar Akway 、Imaan Hammam 和張麗娜等人，像是印有Versace圖騰印花與FF Logo的服飾，化作單肩洋裝以及鏤空裙裝呈現奢華氛圍，同時有Versace標誌性的別針配件元素支撐簡潔的黑色系裙裝。

▲ FENDACE膠囊系列綁帶造型Baguette ，Nano Fendigraphy以及FENDI First 包款。（圖／品牌提供）

手袋更是本次一大亮點，Fendace Peekaboo 和 Baguette 等包款換上新裝，注入絲巾綁帶以及美杜莎頭像徹底混血；另針對新款Nano Fendigraphy、FENDI First也有新印花，並將在5月12日於全球多處推出 Fendace 系列期間限定店。