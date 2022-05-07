IU新畫報網讚：美到讓人吸不到氧氣　「迷幻紫眼線」畫法公開一學就會

實習記者施至真／綜合報導

韓女星「國民妹妹」IU（李知恩），不僅能唱又能演，精緻秀麗的五官及傲人身材，更為她接下不少代言活動，身為Gucci品牌代言人，這回IU不僅帶來厚塗全新傾色雲霧唇釉的誘人大紅唇，紫色的迷幻眼線更是直接讓粉絲們全被電暈，狂讚「美到讓人吸不到氧氣」！

▲IU畫報美到讓網友吸不到氧氣。（圖／翻攝IG@dlwlrma，下同）

IU這回受到韓國版《VOGUE》邀請合作，為GUCCI全新傾色雲霧唇釉拍攝一系列美麗的妝容畫報，包括大紅唇、點痣貓眼妝，以及紫色迷幻眼線等三款有別於平日淡雅妝容的浮誇造型。事實上，IU並不是第一次使用紫色眼妝出鏡，身為紫色控，除了髮色和穿搭單品之外，也經常能在她臉上看到紫色元素，例如紫調口紅、腮紅和眼影，不過這次利用紫色眼線筆描繪的魅惑眼妝，卻讓粉絲驚喜直呼「美到讓人吸不到氧氣」、「快被媚眼電暈」、「沒看過這樣的造型，超級燒！」

仔細觀察會發現，IU這次妝容與以往使用紫色眼影打底的眼妝不太一樣，今天就來看看要如何復刻IU同款紫色眼線妝容，一起當個電眼美眉吧。

▲IU以往的紫色元素妝容。

1.眼部打底

與以往全紫色的眼妝不同，這次的電眼妝容使用大地色系眼影，並在眼皮大範圍塗抹、暈染，達到消除水腫的效果。打底過後再將珠光色打在眼皮中央，此動作可提亮眼妝，並放大眼睛。

▲紫色迷幻眼線教學。（圖／翻攝小紅書一只小蜻蜓吖，下同）

2.利用眼線加強眼神銳利度

在眼尾處，使用常見的黑、咖啡、棕色眼線筆勾勒線條，為眼睛提振精神。

3.巧手描繪紫色眼線

最後拿出備用的紫色眼線筆，在先前畫好的眼線上方，以及下眼瞼處做描繪，可以依據自己的眼型和喜好，自行決定眼線的長短和粗細，最後將睫毛夾翹，並刷上睫毛膏，就完成IU的同款「紫色迷幻眼線」妝容啦！

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