寵愛媽媽大作戰！超實用絕美母親節特惠組　動動手指在家就能收到

文／美人圈

疫情升溫，但母親節特惠組還沒買夠？這次小編整理好幾組絕美母親節特惠組，且不少能直接網購買、還幫你送到家！文末更加碼推薦必囤貨的超殺組合！

2022母親節檔期特惠組：雅詩蘭黛

香氛控尖叫！於5/2 - 5/8母親節檔期，至雅詩蘭黛全台限定櫃點，消費任一【雋永工藝探索香氛系列】香水，即可享有【奢華香氛獻禮】包裝服務。優雅的粉膚色禮盒裝載著小巧精緻的粉橘玫瑰永生花，花叢中透出夢幻般星光點點，再繫上同系列粉膚色緞帶，實在太精緻啦～

▲雅詩蘭黛母親節特惠組。（圖／Beauty美人圈提供，下同）



限定櫃點：新光三越台北信義新天地A8館、新光三越台北信義新天地A11館、新光三越台北南西店、遠東SOGO台北忠孝館、板橋大遠百、新光三越台中中港店、台中中友百貨、台中大遠百、新光三越台南新天地、漢神巨蛋購物廣場。

2022母親節檔期特惠組：蘭蔻

4月29日至5月8日間，於蘭蔻專櫃及官方LINE帳號，針對三種消費門檻獻上三款不同的限定包裝。左圖為第一檻：消費滿NT$3,000，可獲得「皮革愛心隨身鏡」；右圖為第二檻：消費滿NT$6,000元即可享有「愛的宣言禮袋」，不只可訂製愛心金句更能留作紀念相框！

而下方左圖為第三檻：消費滿NT$15,000元則可立即獲得訂製手工巨型玫瑰花的「奢華甜寵愛心玫瑰花禮」！更可透過「線上宅配服務」，於蘭蔻官方LINE線上選購，蘭蔻就會將產品搭配限定包裝服務，滿滿心意輕鬆宅配送到家～

2022母親節檔期特惠組：DIOR

不僅限定櫃點，DIOR官網也有開賣絕美的母親節組合！像是「迪奧藍星唇膏」2022母親節限量版！3款藍星唇膏明星色選，並於膏體細膩刻畫精緻的高訂花卉圖騰，真的美到尖叫～必收色選包含迪奧最經典的#999、網友高討論度的#720以及熱銷Top3之一#100。

▲迪奧 藍星唇膏2022母親節限量版 NT$1,470。（圖／翻攝DIOR，下同）

指定櫃點：台北SOGO百貨忠孝館、台北忠孝SOGO迪奧專業後台彩妝專櫃、台北信義新光三越A11館、台北京站,、台北101、台北信義新光三越南西店、中壢SOGO、遠東百貨竹北店、台中中友、嘉義新光三越、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋、DIOR線上旗艦店。

更首次推出Miss Dior香氛陶瓷擴香組。絕美的金燦浮雕花卉禮盒中，不僅有100ML的《Miss Dior香氛》，還有等比例Miss Dior造型陶瓷香氛片！將香水噴於香片上，讓居家也可以散發出迷人的完美的花香氣息，送給媽媽或自用都超可以～

▲Miss Dior香氛陶瓷擴香組 NT$8,300。

限定專櫃：台北信義新光三越A8館、台北101、台北京站、台中新光三越、DIOR線上旗艦店。

還可把握「柯勒諾瓦花卉莊園」期間限定活動，將莊園美景完美移植到包裝上面。至指定櫃點或品牌官網，消費滿額NT$5,000（需含任一50ML香水，將可以獲得「優雅花卉禮盒」包裝服務，數量有限，贈完為止）其中，品牌官網消費零門檻，即享母親節限定包裝服務！

活動時間：4/8-4/10中壢SOGO、4/15-4/17台南三越西門、4/22-4/24高雄漢神巨蛋、4/29-5/8台北新光三越南西店。

2022母親節檔期特惠組：YSL

YSL母親節壓軸好禮！在櫃上或品牌官網消費達NT.4000門檻，即可享受【暮光愛戀禮盒】包裝服務！禮盒閃爍著珍珠光感，禮盒上更烙印著大大的LOVE愛心與金色YSL LOGO！

▲YSL母親節特惠組。（圖／翻攝YSL，下同）

若媽媽是不折不扣的香水控，則同樣於櫃上或品牌官網消費達6000元門檻，可享受【暮光愛戀禮盒】包裝服務

消費門檻達8000元，YSL則準備了最瘋狂愛戀的巨型【奢華暮光愛戀收納禮盒】，裝載著各式彩妝品，不僅霸氣直接，還具有齊全的收納功能！

2022母親節檔期特惠組：Jo Malone London

Jo Malone London官網獨家推出明星奢華潤膚香氛組，且價格十分好入手！共四種香調，分別為：花果香調（英國梨與小蒼蘭香水9ml，牡丹與嫣紅麂絨潤膚霜15ml）、清新花果香調（英國梨與小蒼蘭香水9ml，含羞草與小豆蔻潤膚霜15ml）、木質花香調（藍風鈴香水9ml，牡丹與嫣紅麂絨潤膚霜15ml），以及木質果香調（鼠尾草與海鹽香水9ml香水，黑莓與月桂葉潤膚霜15ml）。

▲2022 Jo Malone London母親節特惠組 明星奢華潤膚香氛組 NT$1,275。（圖／翻攝 Jo Malone，下同）

而Jo Malone London櫃上也有專屬的母親節限定禮盒，從療癒肌膚的身體香氛到居家品味香氛禮盒，涵括經典香水到工藝蠟燭、潤膚霜都能一次擁有，絕對是香氛控的送禮首選！

▲（左）2022 Jo Malone London母親節特惠組 明星糅香禮盒 NT$5,300、（右）2022 Jo Malone London母親節特惠組 寵愛香氛禮盒 NT$5,950。

▲（左）2022 Jo Malone London母親節特惠組 居家品味香氛禮盒 NT$6,180、（右）2022 Jo Malone London母親節特惠組 奢華香氛糅香禮盒 NT$7,900

2022母親節檔期特惠組：TOM FORD

今年母親節TOM FORD再度推出【私人調香系列 禁忌玫瑰脣膏組限量禮盒】，有別去年，這次精選超人氣設計師唇膏色選#69 NIGHT MAUVE，是帶有暗夜紅寶石的迷人色調，高級啞光粉紅延伸至唇膏管身，質感太好！

主要香調：五月玫瑰、土耳其玫瑰、保加利亞玫瑰 ORPUR®、印尼廣藿香 ORPUR®、花椒原精、零陵香豆脂ORPUR®

▲2022 TOM FORD母親節特惠組 私人調香系列 禁忌玫瑰脣膏組限量禮盒 NT$11,800（私人調香系列禁忌玫瑰 50ML + 設計師唇膏#69 NIGHT MAUVE)。（圖／翻攝TOM FORD）

2022母親節檔期特惠組：嬌蘭

香水禮盒再一發！嬌蘭與雕刻藝術家托馬斯·利貝提尼（TOMÁŠ LIBERTÍNY）合作，禮盒選用自然原色紙盒，刻印上立體繽紛花卉與精緻的蜜蜂壓紋。香水禮盒包含一罐香水正貨、檸檬香調的身體乳75ml，與7.5ml同香味迷你小香！

▲2022 嬌蘭母親節特惠組 花草水語初綻沁梨淡香水組 NT$3,950（價值NT$5,245，折數約75折)。（圖／翻攝嬌蘭）

更有首次販售的125ml大容量香水禮盒，同樣有香水正貨，還有身體乳與同香味的迷你小香！

▲2022 嬌蘭母親節特惠組 花草水語陽光甜橘淡香水組 NT$5,400（價值NT$6,695，折數約81折)。

2022母親節檔期特惠組：DARPHIN

精緻可愛又實用！DARPHIN於指定櫃點祭出：在4/30(六)-5/1 (日) 、5/7(六)-5/8(日) 快閃期間消費滿5800元即獲贈粉紅能量提袋及粉紅玫瑰鮮花束一份。手提或拎在手腕都可以輕鬆帶著走，更可重複利用！

▲DARPHIN母親節特惠組。（圖／翻攝DARPHIN）

每人限贈一次，數量有限，贈完為止。（活動櫃點：台北SOGO百貨忠孝館、台北新光三越南西店、台北新光三越 A8館、板橋大遠百、台中新光三越、台中廣三SOGO、台南新光三越西門店）

2022母親節檔期特惠組：HR赫蓮娜

頂級保養控必須衝！即日起至5/8(日)，只要購買HR赫蓮娜『黑繃帶修護乳霜』或『5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華』，消費滿NT$18,000就送母親節限定【奢華高訂旅程花禮X環遊世界卡片】，澎湃花禮放在家中宛若藝術品！

▲HR赫蓮娜母親節特惠。（圖／翻攝HR赫蓮娜）

2022母親節檔期特惠組：Aesop

Aesop母親節限定禮盒，整組為可重複使用的拉鍊設計禮盒，並精心選了品牌經典商品，包含護手霜、身體乳霜、潔膚露與滋潤噴霧。特別的是外包裝袖套印製藝術家埃莉諾．米勒德（Eleanor Millard）之作品。米勒德以描繪澳洲維多莉亞鄉村景緻聞名的的燈塔畫作，旨在慶祝生命中那些給予我們親切引導的重要角色。

▲Aesop 2022母親節限定《指引者》禮盒 NT$2,850（內容：瞬間滋潤噴霧 50mL、賦活芳香護手霜 75mL、玫瑰的名字身體潔膚露 100mL、橙香身體乳霜 100mL）。（圖／翻攝Aesop）

2022母親節特惠囤貨組：雅詩蘭黛

櫃點和官網同步！買一罐超人氣防曬水凝露全新改版，直接再多擁有半罐容量，是超甜的67折！質地相當舒適輕盈不黏膩，絕對是夏天防曬的超前部屬首選！

▲2022雅詩蘭黛母親節特惠組 白富美防曬富翁組 建議售價NT$2,200（價值NT$3,300、折數67折。正貨容量30ml、贈5ml*3）。（圖／翻攝雅詩蘭黛）

2022母親節特惠囤貨組：蘭蔻

官網有！直接再送一正貨容量！蘭蔻大眼冰珠不僅質地清爽好吸收，按摩起來更是舒適，該組合直接買二送一，超級划算、超欠囤！

▲2022蘭蔻母親節特惠組 肌因大眼精萃組 建議售價NT$5,100（價值NT$8,100、折數63折。正貨容量20ml*2、贈5ml*4）。（圖／翻攝蘭蔻）

2022母親節特惠囤貨組：植村秀

植村秀超強主打頂級潔顏油也有特惠組！金萃款有著清新舒服的草本精油香，除了味道高級外，卸除力也驚人無比，再濃的妝容都卸得乾淨，使用完肌膚水分滿滿，不乾澀、不緊繃，是乾肌、偏乾肌的蜜糖潔顏油。

▲2022植村秀母親節特惠組全能奇蹟金萃潔顏油組 建議售價NT$4,722、百貨卡友價NT$4,250（價值NT$6,316，折數67折。全能奇蹟金萃潔顏油450ml、頂級潔顏油 150ml(自選)、全能奇蹟金萃潔顏油50ml x2）。（圖／翻攝植村秀）

2022母親節特惠囤貨組：ALLIE

防曬控必囤！質地水感，輕盈好塗抹，全臉身體皆可使用！最棒的是，無色無香，防水、抗汗、抗摩擦 、好洗卸，還能讓底妝變得超服貼～

▲2022 ALLIE 母親節特惠組 持采高效防曬水凝乳EX 建議售價NT$1,700（價值NT$2,550、折數約67折。正貨容量 90g×2、贈40g×2）。（圖／翻攝ALLIE）

2022母親節特惠囤貨組：歐舒丹

用超甜價一次收三罐！以獨特三層質地保存新鮮活性，能幫助平衡穩定肌膚微生態系統、提升防禦並強化屏障，吸收力與親膚性極高！

▲2022 歐舒丹 母親節特惠組 光萃肌活露組 建議售價NT$4,900（價值NT$7,350、折數約67折。光萃肌活露 30ml*3，每人限購一組）。（圖／翻攝歐舒丹）

2022母親節特惠囤貨組：BOBBI BROWN

BOBBI BROWN 沁透茉莉淨妝油擁有超強卸淨力和超快速乳化速度，最棒的是，質地如水般清爽，一瓶即可卸全臉，即便是難卸的防水彩妝，也能輕鬆卸除！

▲2022 BOBBI BROWN 母親節特惠組 沁透淨妝油雙瓶組 建議售價NT$2,830（價值NT$3,500、折數81折）。（圖／翻攝）

2022母親節特惠囤貨組：佳麗寶

平均一瓶不到1千！水精華質地好輕盈輕拍按摩就能瞬間吸收！在洗臉後保養的第一步驟，不僅補水保濕還能提升後續保養效率，瓶中一顆顆肉眼可見的粉紅晶球，封存高濃度玻尿酸精華，一抹釋放保濕能量～

▲2022 佳麗寶 DEW 母親節特惠組 玻尿酸美肌必買組 建議售價NT$2,900（價值NT$4,350，折數約67折。正貨容量40ml＊2，贈40ml）。（圖／翻攝佳麗寶）

2022母親節特惠囤貨組：M.A.C

買兩正貨送一正貨！M.A.C 最美絲絨霧感「絲柔粉霧唇釉」質地輕盈，有極美的柔霧感且不顯唇紋，該組合更直接贈送明星唇霜，用來打底，唇妝質感大升級！

▲2022 M.A.C 母親節特惠組 絲柔粉霧唇釉組 建議售價NT$2,100（價值NT$2,880，折數約73折。絲柔粉霧唇釉任2(正貨)、妝前唇霜*1(正貨)）。（圖／翻攝M.A.C）

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