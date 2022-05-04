第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候你內心的潛意識，會影響你當下的視線，換句話說在任何情形下，第一眼會注意到的事物，會真實反映你的內心狀態，近來有個心理測驗在小紅書爆紅，請憑第一直覺來回答你看到什麼，測過都說準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

以上這張圖你第一眼看到什麼呢？

A.一個女人



B.葉子、鮮花或蝴蝶

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選擇A一個女人的你

最近的你感覺有點疲憊，很多事情都到達臨界點，很想突破現有的狀態。你的生活總循規蹈矩，走著安全路線，但你的內心卻又不甘於平凡，想要追尋新的改變或突破，甚至想闖出一番事業。

建議你可以計劃一場放鬆的旅遊，看看風景、到處走走認識新朋友，或許會有特別的好事發生。

選擇B葉子、鮮花或蝴蝶的你

在別人眼中你是很優秀的人，對你總是有很高的期待，所以你的身上背負著很多無形壓力，為了不讓別人失望，你總是咬牙拼命，其實有時候累得喘不過氣，但你仍求好心切。

如果你單身，說明著你很想找到另一半，希望有人能依靠，並傾聽你心中的喜怒哀樂，若你身邊有伴，代表你對現況不滿，感情最近有可能會有新的發展。