6個韓星愛用手機殼品牌推薦！孫仙同款絕美、Rosé復古愛心百拍不膩

文／美人圈

每次看到韓星對鏡自拍照，視線都會忍不住被他們華麗的手機殼給吸引。這回編輯就嚴選6家韓星御用手機殼品牌，有些甚至千元有找，想和孫藝真、韓韶禧等等韓星Get同款，就來一起看看是哪些手機殼品牌被欽點吧！

韓星同款手機殼品牌：CASETiFY

韓星點名率最高的絕對就是CASETiFY手機殼啦～從BLACKPINK、Red Velvet、孫藝真到韓韶禧（數不完...）全都是忠實粉絲，CASETiFY不只手機殼樣式多元，還經常推出聯名款，先前推出的史努比、哈利波特讓人一看就失心瘋，超想把整套收藏起來。

就連孫仙最近度蜜月，也被鏡頭捕捉到換上了新的手機殼，這款手機殼是CASETiFY底下的Yoshino Cherry Blossoms，與藝術家聯乘打造，油畫風格的櫻花質感爆棚，一眼瞄到就能察覺到你的好品味。

▲孫藝真與玄彬蜜月，同款手機殼。（圖／翻攝Dispatch、casetify ）



韓星同款手機殼品牌：Ｗigglewiggle（위글위글）

韓國手機殼品牌Ｗigglewiggle則是主打童趣風格，招牌的泰迪熊手機殼可是韓網斷貨款，畢竟帶貨女王Jennie、鄭恩地都曾欽點。

呆萌的小熊配上繽紛色彩，真的一看就讓人擁有好心情！各位熊熊控千萬別錯過啦～

韓星同款手機殼品牌：thankyoumyhero

接下來這家「thankyoumyhero」大推給喜歡低調質感的女孩，經典的笑臉圖案配上透明殼，不需要華麗點綴就很好看，也難怪演員金寶羅、Winner姜昇潤、BTOB 李昌燮都用他們家的手機殼～

韓星同款手機殼品牌：Wildflower

來自美國洛杉磯的手機殼品牌Wildflower，由創始人及其兩個女兒設計，最大特點就是每個手機殼都是純手工製作，即使款式一樣，但花紋排列也會有所不同，就像是為你獨一無二打造的產品。

▲ROSE同款手機殼。（圖／翻攝IG@ROSES_ARE_ROSIE、@Wildflower Cases）

復古愛心款式更是韓妞的最愛，鮮明的色調頗有Y2K復古辣妹風的韻味，BLACPINK Rose、Jisoo都是這款手機殼的愛用者。

韓星同款手機殼品牌：KIRSH

韓國潮牌KIRSH不只衣服、褲子超勸敗，經典的櫻桃圖騰躍上手機殼，更是可愛指數破表，像是我們大寶寶張員瑛就曾著用過。

▲張員瑛同款手機殼。（圖／翻攝KIRSH官網）

韓星同款手機殼品牌：Sharon 6

最後要來介紹的是太妍、鄭有美最愛的手機殼品牌「Sharon 6」，小雛菊、棋盤格、花朵，各種潮流元素應有盡有。

一開逛他們的官網就會忍不住燒錢啊～比較可惜的是目前沒有直送台灣，喜歡的話也可以找代購，就能輕鬆和女神們Get同款囉！

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