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10款「奶油白」精品包春夏搶先背！金世正同款、FENDI豌豆包4萬有找

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文／美人圈

2022春夏必收奶油白單品！就連精品界也吹起一股奶油風潮，以下就帶來10款2022奶油白精品包推薦，GUCCI 奶油老花、DIOR LADY D-JOY、TORY BURCH金世正同款絕美必收，各位奶油控千萬別錯過啦~

2022奶油白精品包推薦1：GUCCI 奶油老花迷你托特包

耐看又耐操的GG Supreme帆布一直是新鮮人購買精品包的首選！2022年全新推出奶油白老花，更顯高級優雅，完全不爛大街，顏值再提升一個檔次，包含了迷你托特包、1955馬銜釦包都換上奶油新衣，準備攻佔少女心~

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲GUCCI奶油老花迷你托特包，NT$39,000。（圖／翻攝BEAUTY美人圈）

更讓人驚喜的是，這次還出現了新款「迷你盒子包」，外型精巧宛如一個小禮盒，但卻可以輕鬆放入手機、皮夾等等，是一款顏值與實用性兼具的神仙包款，3萬5有找價格根本勸敗呀～

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲Gucci奶油老花Horsebit馬銜扣1955包，NT$88,300，Gucci奶油老花Horsebit馬銜扣迷你盒子包，NT$32,700。（圖／翻攝GUCCI）

2022奶油白精品包推薦2：GUCCI Diana 迷你手提袋

GUCCI Diana復刻手提袋擁有精緻的竹節提把以及復古包型，一推出立刻大受時尚迷喜愛，淺淺淡淡的奶油白配色，拿在手上簡直是套上高級濾鏡，每一個細節都充滿巧思，重點是容量還很能裝，怎能讓人不心動呢？

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲GUCCI Diana迷你手提袋，NT$95,000。（圖／翻攝BEAUTY美人圈、GUCCI）

2022 奶油白精品包推薦 3：DIOR LADY D-JOY 手袋

DIOR 2022重量級新款「LADY D-JOY 手袋」登場！長方形包身完美詮釋簡約線條的美感，點綴上奶油白藤格紋布料和淡金色色調金屬「D.I.O.R.」吊飾，根本是大寫的氣質優雅，手袋還貼心附有可拆卸鏈式肩帶，無論手提、肩背或斜背都是零死角的百搭好看~

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲DIOR LADY D-JOY 手袋，NT$140,000。（圖／翻攝DIOR）

2022奶油白精品包推薦4：CELINE CUIR TRIOMPHE凱旋門小型水桶包

CELINE TRIOMPHE凱旋門一直是這幾年的當紅炸子雞，除了迷你方包、月餅包，現在又推出了最新力作「小型水桶包」，整個包身以高級奶油色小牛皮打造而成，中央點綴上經典凱旋門Logo，精緻質感完全不在話下。

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲CELINE 平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BUCKET手袋裸色，NT$72,000。（圖／翻攝CELINE）

2022奶油白精品包推薦5：CHANEL 22 包

最近一打開IG都快被CHANEL 22 包洗版啦~時尚潮人人手一咖的CHANEL 22，由維吉妮·維婭（Virginie Viard）構思設計，並以創作年份2022年命名紀念，別具收藏意義，鬆軟的小牛皮托特包型，好裝又好搭，覺得黑色太容易撞包，不妨可選擇從奶油白開始入手，保證不退流行又實搭。

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲CHANEL 22 包，NT$175,100。（圖／翻攝CHANEL）

2022奶油白精品包推薦6：BURBERRY 迷你鍊條包

BURBERRY最近也低調上架一款迷你鍊條包，還沒正式開賣詢問度就破表，延續豆腐小方包風潮，並將其縮小，搭配銀色鍊條和奶油色選，完全時髦度破表，揹上身直接吸引全場目光。

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲BURBERRY 迷你鍊條包，NT$69,000。（圖／翻攝BURBERRY）

2022奶油白精品包推薦7：FENDI Nano Fendigraphy豌豆包

2022一開賣立刻缺貨的小壞蛋就是它！FENDI Nano Fendigraphy擁有可愛的半月包型，台灣目前引進兩種尺寸——小型、Nano超迷你版，可以當作腋下包、手拿包，或是直接穿過手腕，當作手環包也是100分的時髦，晚上在夜店走跳，直接帶這顆豌豆手環包準沒錯，時髦好看又不怕弄丟，奶白配色更是讓這顆小豌豆顏值升級。

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲FENDI Nano Fendigraphy豌豆包，NT$38,500。（圖／翻攝FENDI）

2022奶油白精品包推薦8：FERRAGAMO CAGE BAG 鳥籠包

Ferragamo Cage鳥籠包靈感源自Salvatore Ferragamo先生於1951年所創作出的經典Kimo涼鞋，將編織設計點綴在水桶包身，就像是拎著可愛的小鳥龍在手上，其中編輯最推奶油帆布 X 棕色皮革拼接款，高級感爆棚的配色，一年四季都百搭。

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲FERRAGAMO CAGE BAG 鳥籠包，NT$81,900。（圖／翻攝FERRAGAMO）

2022奶油白精品包推薦9：TORY BURCH Eleanor 斜揹包

從去年一路火到現在的TORY BURCH Eleanor斜揹包，在《社內相親》女神金世正的加持之下，人氣再度飆升，夏莉同款的奶油白色搭配金鍊一整個質感炸裂，無論出席正式場合或是上班休閒都能派上用場，4萬有找的價格，真心值得入手~

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲TORY BURCH Eleanor 斜揹包，約NT$31,000。（圖／翻攝SBS《社內相親》、FARFETCH）

2022奶油白精品包推薦10：MARC JACOBS The tote bag 迷你皮革托特包

MARC JACOBS The tote bag每次推出新款都好燒，前陣子更將帆布材質換成奶油色皮革，質感全面升級美哭，重點是方型包型還可輕鬆放入錢包、唇膏、筆記本等等日用品，當作上班通勤包最適合不過了！

▲水桶包。（圖／翻攝香奈兒）

▲MARC JACOBS 迷你皮革托特包 ，NT$15,300。（圖／翻攝MARC JACOBS）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

奶油白, 奶油色, 精品包, 2022精品包, GUCCI, LV

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