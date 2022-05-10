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7雙「精品樂福鞋」超級燒！Lisa同款必收、Gucci鞋跟小蜜蜂巨可愛

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文／美人圈

近幾年樂福皮鞋已然成為時尚圈必備的潮流單品，無論是穿上長襪營造文青風，或是單穿打造出幹練俐落的時尚氣息，都非常合適～這回編輯特搜了7雙「精品樂福鞋」推薦，CELINE這雙是Lisa同款，Gucci幫小隻女孩無痛增高，每款都超級燒！

2022樂福鞋推薦1：CELINE MARGARET TRIOMPHE飾鍊便鞋，NT$31,000

首先介紹的第一款，就是穿搭教科書BLACKPINK LISA的御用款「CELINE MARGARET TRIOMPHE飾鍊便鞋」，整體以拋光牛皮製成，並使用CELINE經典品牌Logo，粗鞋頭加上微厚底設計，簡約卻相當時髦的外型，讓人難以忽略你的氣質，想跟LISA一樣成為時尚指標，這雙必收藏～

▲精品樂福鞋。（圖／翻攝CELINE）

▲CELINE飾鍊便鞋。（圖／翻攝IG@lalalalisa_m、CELINE）

2022樂福鞋推薦2：Gucci 皮革馬銜扣樂福鞋，約NT$32,630

Gucci皮革馬銜扣樂福鞋，為了向馬術界傳統致敬，除了以經典的馬銜扣最為整體主視覺設計，還特別將橡膠凸耳鞋底以現代造型重新設計，厚底設計讓小隻女孩無痛增高、打造完美身形比例。另外內底飾有藍色玫瑰花蕾印花襯裡，鞋跟處還有金色蜜蜂刺繡，相當別緻、具有巧思，出席正式場合也不出錯！

▲精品樂福鞋。（圖／翻攝CELINE）

▲Gucci 皮革馬銜扣樂福鞋。（圖／翻攝Gucci）

2022樂福鞋推薦3：LOUIS VUITTON CHESS 平底便鞋，NT$36,200

這款Chess平底便鞋完美揉合漆面小牛皮和LV Monogram帆布，重新詮釋了經典學院風便鞋造型，擺脫以往皮鞋給人的呆版、正式印象！鞋面綴有金色鏈帶配飾，中間圓圈還有品牌logo的小亮點，整體設計時尚雅緻，質感爆棚～

▲精品樂福鞋。（圖／翻攝CELINE）

▲LOUIS VUITTON平底便鞋。（圖／翻攝LOUIS VUITTON）

2022樂福鞋推薦4：CHANEL 樂福鞋，NT$38,000

這款CHANEL樂福鞋是由小牛漆皮製成，以小香經典金屬鍊條及品牌logo點綴，華麗感十足！加上狹長型鞋身及寬跟設計，一上腳就有視覺延伸效果，配上超夯的學院風格紋短裙，彷彿就像是貴族學校走出來的千金小姐～

▲精品樂福鞋。（圖／翻攝CELINE）

▲CHANEL 樂福鞋。（圖／翻攝CHANEL）

2022樂福鞋推薦5：TORY BURCH JESSA 厚底樂福鞋，NT$16,900

馬頭黃銅金屬配件，用拉絲黃銅連接在一起，賦予鞋款復古氛圍感，十分搶眼卻相當耐看！除了經典的黑色，品牌還推出奶油配色，與黑鞋底撞色擦出截然不同的火花，無論是喜愛大地色系、韓系穿著的女孩，或是想在春夏穿出清爽風格，這款必收！

▲精品樂福鞋。（圖／翻攝CELINE）

▲TORY BURCH 厚底樂福鞋。（圖／翻攝TORY BURCH）

2022樂福鞋推薦6：PRADA Chocolate拋光皮革無帶便鞋，NT$36,750

夯遍時尚圈的就是這雙Prada Chocolate拋光皮革無帶便鞋！採用拋光皮革，搭配V形切口沿條打造手工質感，以圓弧鞋頭、鬆糕厚底，為整體鞋身增添可愛氛圍，加上吸睛的倒三角金屬logo，無論搭配長襪或是穿上落地牛仔褲，質感、時髦度都滿分！

2022樂福鞋推薦7：Salvatore Ferragamo 便士樂福鞋，NT$29,900

使用漆光小牛皮面料，配上細緻的縫線，以Ferragamo簽名硬幣點綴在鞋身中央，小細節真的讓人超心動。整體鞋身採用圓潤造型，帶點英倫風的復古氣息，是一雙不退流行又相當百搭的樂福鞋款。

▲精品樂福鞋。（圖／翻攝CELINE）

▲Salvatore Ferragamo 便士樂福鞋。（圖／翻攝Salvatore Ferragamo）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 樂福鞋, 精品樂福鞋推薦, LISA

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