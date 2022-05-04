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Ella被兒子「捧臉殺」心動爆擊！曝勁寶日常「撩媽」天天過母親節

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記者王則絲／台北報導

女星Ella（陳嘉樺）今（4日）出席ROBINMAY信義區概念店開幕暨六週年活動，化身浪漫優雅的「月桂女神」擔任一日店長。眼看五月份母親節就快要到了，Ella在鏡頭前大方炫耀兒子的日常暖舉：「勁寶每天撩我，讓我覺得我每天都在過母親節」、「他會捧著我的臉說：『媽媽你好可愛』。」讓Ella天天都被心動爆擊。

▲Ella出席Robinmay活動。（圖／品牌提供）

▲Ella擔任ROBINMAY新開幕信義形象概念店一日店長。（圖／品牌提供）

由於近期疫情嚴峻、學校停課，讓Ella難免有些失落，因為這樣一來就收不到學校安排小朋友們製作的母親節手作禮物，且5歲的兒子勁寶，對於母親節這件事還沒有什麼概念，不過Ella回頭想想卻忍不住甜笑：「不管是不是母親節，我都覺得我每天都在過母親節。」

▲Ella出席Robinmay活動。（圖／品牌提供）

▲Ella大方分享兒子勁寶的「撩媽」日常。（圖／品牌提供）

Ella在鏡頭前大方分享勁寶的日常暖心舉動，「他超愛撒嬌，他會說：『媽媽我跟你說件事，我很愛你』」、「我上台前，他會認真看著我說：『媽媽你今天很漂亮』」、「有次跟我玩的時候，他還捧著我的臉說：『媽媽，你好可愛喔』」勁寶不只每天開撩媽媽，且對待爸爸明顯有差別待遇，面對兒子窒息式的愛，讓Ella整顆心都融化了。

▲Ella出席Robinmay活動。（圖／品牌提供）

▲Ella坦言工作受到疫情影響。（圖／品牌提供）

近日疫情天天都有破萬例確診者，Ella坦言工作確實受到影響，「亂到我的腦袋都打結，好多事情擠在一塊。」在主持節目《原子少年》告一段落後，Ella原先預計在5／28登場的演唱會《艾拉秀》，再次延期到8／20，而這期間又有一部新戲要開拍，繁忙的工作行程被攪亂後碰撞在一起，讓Ella身心都很緊繃，但她表示會告訴自己要保持平常心，按部就班做該做的事，同時注意健康與防疫。

▲Ella出席Robinmay活動。（圖／品牌提供）

▲Ella出席Robinmay活動。（圖／品牌提供）

▲ROBINMAY信義形象概念店。（圖／品牌提供）

小資女孩與學生族群喜愛的台灣手袋品牌ROBINMAY，近年吸引眾多人氣，於4月29日時正式插旗信義區，於威秀影城一樓開設全台最大門店，今日邀請到代言人Ella現身活動，以垂墜風的浪漫女神造型現身，演繹ROBINMAY六週年新手袋，包括分別代表「白晝與黑夜」的亞麻手提包，以及半圓形的皮革皇冠斜背包，以簡約的設計以及多元的背法，來應付女孩們各種日常場合。

▲Robinmay。（圖／記者王則絲攝）

▲ROBINMAY「月桂女神手提包」、「鉑斯皇冠斜背包」。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

Ella, 陳嘉樺, ROBINMAY, 母親節, 勁寶

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