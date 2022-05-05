真的不想再撞鞋了！4個「小白鞋」小眾品牌被讚爆，下雨天都能穿

文／Dappei

如果出國為了不讓行李超重只能從滿格的鞋櫃裡挑選一雙可攻可守的鞋，那「小白鞋」肯定是唯一解了，有它在萬事 OK，但是也因此街上密度極高，搭個捷運一不小心就撞鞋，要跟隔壁乘客搭肩搖，但是你不必忍痛放棄小白鞋，Dappei 整理了幾個小眾但一樣高質感的小白鞋，想要全部都來一雙也是沒問題的。

STUDIO DOE

以「現代女性日常生活」為靈感起點的衣著品牌STUDIO DOE，將女生剛毅而溫柔的獨特力量融入服裝當中，打造一件件經典不敗的高級感日常服。在十週年之際，STUDIO DOE推出第一雙小白鞋Beyond Basic CL221，在極簡中藏滿細節，又在細節中賦予變化，窄版不但修飾腳型又能營造修長視覺效果，高韌度的彈力皮革防刮又有彈性，甚至隨著著用時間會產生特有的痕跡，沈澱出每個人獨一無二的細緻紋路。

▲STUDIO DOE推出第一雙小白鞋（圖／IG@studiodoe，下同）

就算鞋子再昂貴高級，若是會咬腳在生活裡添亂就不能算是一雙好戰鞋，但STUDIO DOE小白鞋在鞋後跟內裡處以柔軟天然麂皮帶來穩定包覆，增厚鞋墊與透氣孔的設計更減輕了足底壓力，在奔波生活裡提供最好的陪伴。

做為要能夠融入任何服裝與場合的小白鞋，在質感上必須以最高規格考究，STUDIO DOE 小白鞋將設計走向純粹，伴隨著層層工藝等級的美感與細節，成就一雙簡潔俐落、低調越散發光芒的高級鞋履。

Projext

加拿大品牌Projext是一群由各領域專家組成的跨國團隊，從設計到製作都親力而為，在充斥著快時尚的時代，卻反其道而行的信仰著「慢時尚」，更將設計奠基於環境友善之上，打造經典，同時也跳脫框架重新定義經典，製造出歷久彌新的永續時尚。

▲Projext的設計以環境友善為主。（圖／IG@projextco_tw，下同）

Projext小白鞋以獨家研發的再生彈力皮革搭配防水環保樹脂，讓小白鞋不再受到天氣限制，防汙特性在清潔方面毫不費力，還有特殊親膚、調節濕度的內襯，在著用時擁有裸足般的舒適之餘，也不怕一脫鞋就因為腳臭尷尬全場，而那柔軟如棉花糖的避震彈力中底，也是想天天穿上Projext小白鞋的原因。Projext小白鞋以極簡外型征服無數型人，優雅的都會氣息讓你在探索城市的同時，也成為城市裡的一抹風景。

SAYE

純素這個概念大家都不陌生，而西班牙品牌SAYE則將這個概念應用在鞋履上，以有機或回收物料製作成鞋履製材的純素皮革，且每售出一雙鞋便會捐款給非營利組織，並為地球新增兩顆樹成員，在綠色永續不遺餘力。

▲SAYE小白鞋擁有美式復古的可愛外型（圖／IG@sayebrand，下同）

SAYE小白鞋擁有美式復古的可愛外型，寬版及大楦頭很適合腳板較寬的人，腳指頭在鞋子裡擁有可以大跳波浪舞的舒展空間。SAYE除了全白小白鞋，也有許多以顏色線條點綴的款式，讓鞋子增添一些活潑色彩，不管是春夏必備的檸檬黃、寶寶藍等馬卡龍色，或者較有個性的文青綠 / 藍，也都好看得讓人不知該如何做選擇。

Tretorn

如果你有在關注網球，那你對擁有百年歷史的瑞典品牌Tretorn一定不陌生，它不僅是許多網球好手的愛牌，也是製作出全世界第一雙網球鞋的始祖，品質毋庸置疑。Tretorn擁有北歐細緻的簡約時髦，細長的鞋型以及洗練的線條流線，無論怎麼搭配都自帶貴氣，目前在台灣還不那麼普及，想要一雙不撞鞋、頂級、無痛入手的小白鞋，Tretorn是時候加入你的鞋櫃了。

▲Tretorn是製作出全世界第一雙網球鞋的始祖（圖／IG@tretorn，下同）

Dappei 結語：

當編輯的副作用大概就是會燃燒購物慾，寫完只想把全部都收編一雙（或十雙）！有小白鞋就是安心，如果去荒島就要帶小白鞋，誰還需要男友。

文字編輯：Sofie

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