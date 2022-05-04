fb ig video ETtoday search mobile

營養師教減肥食物挑選4原則！一張圖看懂「熱量密度」高低

>

▲▼ 看熱量密度！營養師教減肥食物4原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒，減肥時吃對食物比少吃更重要。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

想要減肥、控制體重，大家都知道少吃多運動，但其實比起少吃，選對、吃對食物更重要！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享食物體積與熱量密度的關聯，減肥時的大原則就是多吃熱量密度低的食物，盡量避免熱量密度大的食物，搭配4個食物選擇原則，讓你簡單挑對食物不怕胖。

蕭瑋霖表示，熱量密度越高的食物，通常體積越小，無形中就很容易讓人吃下過多的熱量。體重控制的時候，建議可多吃熱量密度低的食物，除了有飽足感外，也比較不會有負擔。

他也分享熱量密度從高到低的食物類型，從油脂、點心餅乾類到高脂肉類都屬於熱量密度較高的食物，而瘦肉、全穀類及水果、蔬菜則是熱量密度較低的食物。減肥時除了選擇熱量密度較低的食物，他更建議，搭配以下4個食物挑選原則。

▲▼ 看熱量密度！營養師教減肥食物4原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels） 

＃控制精緻甜食

像是點心餅乾這類精緻甜食的熱量密度很高，可避免就盡量避免，每週最多一次，減少空熱量。

▲▼ 看熱量密度！營養師教減肥食物4原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃去除肥肉部位

高脂肉類的熱量密度不低，吃肉時可去除肥肉部位，減少飽和脂肪，以減少熱量攝入。

▲▼ 看熱量密度！營養師教減肥食物4原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃增加蔬菜攝取

蔬菜含有豐富膳食纖維，熱量密度是最低的，食物體積大，但熱量少，多攝取蔬菜能幫助提高飽足感。

▲▼ 看熱量密度！營養師教減肥食物4原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃避免小體積食物

像是餅乾、薯條或是水餃等食物體積小、好入口，但這些食物都是加工過的精緻澱粉，會越吃越餓，避免小體積食物，能幫助減少食物攝取。

►營養師教「女性保養飲食」3大原則！吃對就能有好氣色、Q彈肌膚

►居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 熱量, 熱量密度, 飲食, 食物, 挑選, 原則, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

下半年超級強運星座TOP 3！牡羊「幸運之神」坐鎮　迎來全新身份

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 劉詩詩生圖「真實腰臀比」體態太絕！　金色裙化身蝴蝶仙子電翻 居家隔離照護怎麼吃？營養師推「7種耐放營養食物」地瓜也上榜 「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定 其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」 42歲孔曉振10套逆齡穿搭根本少女　五分褲、碎花洋裝全是春夏必備 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面