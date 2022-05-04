營養師教減肥食物挑選4原則！一張圖看懂「熱量密度」高低

▲營養師提醒，減肥時吃對食物比少吃更重要。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

想要減肥、控制體重，大家都知道少吃多運動，但其實比起少吃，選對、吃對食物更重要！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享食物體積與熱量密度的關聯，減肥時的大原則就是多吃熱量密度低的食物，盡量避免熱量密度大的食物，搭配4個食物選擇原則，讓你簡單挑對食物不怕胖。

蕭瑋霖表示，熱量密度越高的食物，通常體積越小，無形中就很容易讓人吃下過多的熱量。體重控制的時候，建議可多吃熱量密度低的食物，除了有飽足感外，也比較不會有負擔。

他也分享熱量密度從高到低的食物類型，從油脂、點心餅乾類到高脂肉類都屬於熱量密度較高的食物，而瘦肉、全穀類及水果、蔬菜則是熱量密度較低的食物。減肥時除了選擇熱量密度較低的食物，他更建議，搭配以下4個食物挑選原則。

＃控制精緻甜食



像是點心餅乾這類精緻甜食的熱量密度很高，可避免就盡量避免，每週最多一次，減少空熱量。

＃去除肥肉部位



高脂肉類的熱量密度不低，吃肉時可去除肥肉部位，減少飽和脂肪，以減少熱量攝入。

＃增加蔬菜攝取



蔬菜含有豐富膳食纖維，熱量密度是最低的，食物體積大，但熱量少，多攝取蔬菜能幫助提高飽足感。

＃避免小體積食物



像是餅乾、薯條或是水餃等食物體積小、好入口，但這些食物都是加工過的精緻澱粉，會越吃越餓，避免小體積食物，能幫助減少食物攝取。

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