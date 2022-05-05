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台北101紀念酒「龍膽藍瓶如意對杯禮盒」限量開賣　1977頂級窖藏陳高飄香傳世

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▲2022年台北101紀念酒。（圖／台北101提供）

▲2022年台北101紀念酒，以龍膽藍色瓶身呈現精品風格。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

國際知名地標台北101，繼2022年春節開放首批「台北101紀念酒 1977頂級窖藏陳高」獲熱烈迴響之後，針對端午節再推出以「龍膽藍」為瓶色的二批紀念酒款，從內到外以精品元素打造，採用深獲行家青睞的「台灣第一酒」馬祖頂級陳年高粱，搭配成功率極低、精湛釉色窯燒技術打造出的氣勢建築瓶身，不但台灣頂級意象十足，更極具收藏價值，限期限量釋出，目前已有不少行家探詢。

▲2022年台北101紀念酒。（圖／台北101提供）

身為台灣知名地標景點，加上精品旗艦店匯集的購物中心，台北101在民眾心目中不但是一個象徵，更是精品風尚的領頭羊，今年推出的首個旗下自營精品，便是以台北101意象灌注、成就精品風範的「台北101紀念酒」，從內到外都是講究細節，絕對是2022年度精選的送禮選擇。

其內裝瓶的酒款，是採用源自1977年窖藏至今、為馬祖酒廠七零年代的規劃高年份窖藏計劃的酒款。遵循古法造酒工藝製造，以精選質優的小麥做為原料的酒麴，加水壓成塊狀後，長期發酵所培養的酵母菌及發酵菌，用以培育出質純味佳的酒質，另一項重點靈魂就是精挑細選的優良品種高粱原料，再加上天然甘甜的水質，當年特地精挑細選出一批酒質最優良的高粱酒，放置於恆溫高濕的酒窖中，經過40多年歲月精華洗鍊，讓酒質極致昇華。

而這樣的頂級窖藏酒款，來自機緣巧合下的發掘，將馬祖酒廠的鎮廠之寶，成為台北101頂級陳年高粱的靈魂，開甕後酒香繚饒，滿室生津。試飲者曾分享，入口先是熱醞香醇，隨後立即回韻甘甜、齒頰留香，堪稱白酒界最高等級珍藏精品。

台北101商場行銷部資深總監李亞屏表示，在台灣金門高粱已經為人所熟知，但也有許多人更青睞馬祖高粱，許多藏家與台北101俱樂部會員都認為，馬祖高粱的高級酒，更加香醇、甘甜，是許多藏家與品酩者的首選，也是能代表心意、品味的最佳酒款。

▲2022年台北101紀念酒。（圖／台北101提供）

除了酒款萬中選一，為打造台北101的精品形象，瓶身也是藝術之選，以精湛的釉色窯燒技術，呈現台北101建築氣勢，從春節的紅色瓶身，到端午出版的「龍膽藍 如意對杯」限量禮盒組，以101大樓為造型的最大難處，就在於方正的瓶身極其費工，除了需經兩次上色、三次燒窯等繁複過程之外，每瓶以專家驗證檢查，連些許色差都不能允許，成功率不到一成，如此的標準下，每一瓶都是珍貴的藝術品，這也象徵台北101的精神，務求完美、只求最好。

此外，完美復刻台北101大樓的建築元素，象徵富貴的古銅錢、如意雲紋等吉祥圖騰融入瓶身設計，同時採用金箔花紙裝飾瓶身，更是無法取代的、代表台灣的完美意象，從裡到外融合深度文化、品味與內涵，加上101獨一無二的代表性，是完美的台灣精品贈禮。

▲2022年台北101紀念酒。（圖／台北101提供）

珍貴瓶身中，裝盛著經過40餘年淬鍊的酒液的「台北101紀念酒」，讓收藏者能體會芬芳香氣、味道濃烈厚實與豐富的丹寧旨味，甘甜回韻的台灣第一酒。適合搭配味道濃郁的料理，達人建議，為更完美呈現頂級陳年高梁酒的絕世風味，建議飲酒前一小時即開瓶靜置醒酒，酒香與酒韻將更加香醇。

「台北101紀念酒 如意對杯 限量禮盒／龍膽藍瓶」目前已於線上網址、台北1O1貴賓專線 (02)8101-9045與1O1 SELECT（台北市信義區信義路五段7號5樓／台北101觀景台紀念品店5樓與89樓）限量開賣，售價9,900元。

▲2022年台北101紀念酒。（圖／台北101提供）

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關鍵字：

紀念酒, 高級酒, 頂級, 收藏, 珍藏, 台北101精品, 送禮, 限量, 2022年度精選, 陳年高梁, 馬祖, 金門高梁

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