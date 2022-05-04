「肌膚屏障受損」變爛臉？皮膚科醫師曝4大原因：常熬夜要小心

▲錯誤的保養可能會造成屏障受損，影響肌膚健康狀況。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

有在關注保養議題的人，近幾年應該常聽到「肌膚屏障受損」一詞，屏障受損會讓肌膚狀態變得不穩定，容易乾癢、泛紅、刺痛，甚至爆痘、發炎，也越來越多人都曾有「屏障受損」的狀況出現，到底是什麼原因導致的？知名皮膚科醫師廖苑利就分享了容易導致屏障受損的4大原因，快來看看你中了幾個？

廖醫師先解釋，平時常說的肌膚屏障是人體肌膚的天然保衛士兵，每個人的肌膚表層都有一層天然肌膚屏障，簡單來說就像是一道「保護膜」，能保護自己，讓外來的過敏刺激物質不會入侵到我們的皮膚內，可以減低過敏、刺激等反應。

若是肌膚屏障受損，皮膚會有緊繃感，出現脫皮、爆皮，或臉部有泛紅、發癢、腫痛等狀況，甚至嚴重者，皮膚會出現發炎反應。廖醫師就提醒，像是以下4個會導致肌膚屏障受損的原因，平時要多注意避開或做好防護。

1.皮膚體質



皮膚本身是異位性皮膚炎、乾燥敏感型肌膚等，造成皮膚表面的皮脂膜分泌不足，導致皮膚容易受到外界刺激。

2.保養品使用不當



使用的美妝保養品和自身的膚質不相配，保養品無法最大限度的發揮實際效能。

3.空氣污染



空氣中粒子含有大量自由基或存在有毒物質，當這些物質作用於皮膚上，可能會造成皮膚表皮皮脂膜受損。

4.熬夜等不良作息習慣



不少現代人時常晚睡熬夜，長期下來的睡眠週期不規律，導致體內荷爾蒙失調紊亂，就會影響皮膚健康、容易敏感。

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