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雙北6間人氣印度餐廳！烤餅沾咖哩、乳酸烤雞越吃越開胃

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圖、文／MENU美食誌

迷人的香料氣息讓人無法擋！雙北6間知名又道地的印度餐廳底加啦！紅咖哩、烤餅、咖哩、烤雞……千變萬化的印度料理都在這裡。

番紅花印度美饌
台北市／士林區

必點清甜鹹香的招牌紅番花咖哩，神秘的香料配方讓咖哩不管是沾烤餅或拌米飯都越吃越開胃！另外費爾尼布丁也是不能錯過的美味，口感綿密、甜度適中。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲番紅花印度美饌（圖／美食客象山女子提供）

TAJ 泰姬印度餐廳 INDIAN RESTAURANT
台北市／大安區

入選2020的台北必比登推薦，店裡只有販售雞、羊、海鮮三種肉類。必吃現點現烤的泰姬火紅乳酸碳烤雞，將去皮的雞大腿以印度香料醃製，味覺層次相當豐富。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲TAJ 泰姬印度餐廳 INDIAN RESTAURANT（圖／美食客吃貨減肥中（阿豚吃吃吃提供）

馬友友印度廚房大直店
台北市／中山區

店內販售的烤餅選擇非常多，蒜辣、甜茴香或是起司，烤餅相當有韌性且細嚼可以吃出麵餅香，香料味濃郁的碳烤香料羊排，也是相當經典，羊肉非常香又鮮嫩！

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲馬友友印度廚房大直店（圖／美食客R提供）

瑪莎拉印度餐廳
新北市／板橋區

店內光是印度烤餅就有13種口味，烤餅的香氣四溢且口感超Q彈，讓人一吃就上癮！除此之外還有兩隻可愛的店貓，整體餐點口味算是偏重。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲瑪莎拉印度餐廳（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

印渡風情 印度餐廳OUT OF INDIA INDIAN RESTAURANT師大店
台北市／大安區

推薦物超所值的雙人套餐，澎湃豐富的主食、甜點、飲料、烤餅等，每樣食物都相當具有水準，擁有印度獨特的香料味道的乳酸烤雞，雞肉相當鮮嫩且一點都不會柴，讓人一口接一口停不下來！

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲印渡風情 印度餐廳OUT OF INDIA INDIAN RESTAURANT師大店（圖／美食客Sowon提供）

3 IDIOTS TOAST & CURRY 三個傻瓜蔬食印度餐廳南京店
台北市／中山區

在台北少數的印度素食料理，必吃有三種不同風味咖哩的印度塔麗，咖哩酸辣口感都有，另外還搭配三種以上的配料，讓人有滿滿的飽足感！

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲三個傻瓜蔬食印度餐廳南京店（圖／美食客foodywendy提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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