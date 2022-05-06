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聲寶美體刀下殺899元！除毛、磨硬皮、潔膚　5種功能一次搞定

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文／C編

夏季到來，衣裝輕薄、露出手臂或是長腿，毛髮也要整理，才會看起來更加白皙乾淨，「Her森森」推出「SAMPO聲寶 5合1美體美膚乾濕兩用得體刀」，共有5種不同功能的刀頭能替換，而且全機可水洗，無論使用、清潔都便利，原價1380元、特價899元，超殺折扣絕對要即刻入手。

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▲SAMPO,聲寶,美體刀,美膚儀,保養,Her森森。（圖／品牌提供）

▲SAMPO聲寶5合1美體美膚乾濕兩用得體刀 EB-Z1706WL，原價1380元、特價899元，點我購買

聲寶電器的高CP值受到很多人歡迎，美體刀可以修剪身上、腋下，甚至私密處的雜毛，讓手腳都變得乾淨，而且只要挑對探頭，就會減少痛感，同時又可以徹底擺脫「毛毛怪」的狀態，真的很百用。

這款美體刀搭載5種不同的探頭，包括磨皮頭、拔毛頭、除毛頭、按摩頭、潔膚頭，可以按照不同的需求更換，不僅除毛，還能以「潔膚頭」、「按摩頭」護理肌膚，可以說是從頭到腳都適用。

乾濕兩用、全機都可以水洗更是大大的優點，方便女孩在沐浴的時候順便美體，還有磨皮頭，針對腳底粗厚的死皮，進行呵護調理，在角質泡軟之後磨除，更加事半功倍。

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▲SAMPO,聲寶,美體刀,美膚儀,保養,Her森森。（圖／品牌提供）

▲SAMPO聲寶 5合1美體美膚乾濕兩用得體刀 EB-Z1706WL，原價1380元、特價899元，點我購買

「Her森森」推出「SAMPO聲寶5合1美體美膚乾濕兩用得體刀」，原價1380元、特價899元，時尚的玫瑰金外型搭配智能指示燈，可以兩段式調整強度，只要充電就可以使用，相當方便，夏天來臨趕緊準備。

關鍵字：

SAMPO, 聲寶, 美體刀, 美膚儀, 保養, Her森森

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