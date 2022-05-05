韓網人氣色彩心理測驗，一張圖看出你「真實內心」

記者曾怡嘉／綜合報導

曾有研究指出，從顏色喜好能看出你性格，對顏色直覺更能透露你的真實狀態，日前韓網瘋傳一個色彩心理測驗，憑直覺看色卡，你看出的顏色能暴露你的現況。

Q：你覺得這張圖片是什麼顏色呢？

A.綠色

B.藍色



C.灰色



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選擇A 綠色的你 現在樂觀正面

最近心情特好，感覺沒有什麼事情難得倒你，建議可以去嘗試一些想做但卻不敢做的事情，心情放開後，會讓一切都事半功倍，其實就算失敗又何妨，失敗的經驗值也是一種獲得，放開心情去闖，事情會進展的異常順利。

選擇B藍色的你 最近感覺力不從心

這一陣做什麼事情都做不好，身邊一些事情總影響你的情緒，但你卻無能為力改變什麼，既然做什麼都沒用，不如就先休息一下，跟著自己內心的節奏，不需要迎合他人，好好獨處放鬆，為自己充飽電力。

選擇C灰色的你 內心有沉重煩惱

最近頭很重，因為內心藏著很大的煩惱卻不知該如何解決，所以隨便一件小事情就可以讓你爆炸，與其放在心裡倒不如和朋友商量，多一些人或許能幫你想到方法，有時候自己悶著想，也不會讓事情變好。