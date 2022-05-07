「粉紅法棍包」巨可愛！2520元CP值破表　用隱藏口袋放小物超方便

文／C編

夾在腋下的「法棍包」近來當紅，簡單輕巧、無論什麼服裝都適合，因此每個女孩都應該要有一咖，背出門時髦程度立刻爆表。「Her森森」推出「satana Soldier心願系列包款」，其中的「星星伴月法棍包」相當討喜，多種顏色可選、多樣背法，特價2520元，CP值相當高。

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▲satana Soldier 星星伴月法棍包，原價2800元、特價2520元，點我搶購。



台灣專櫃品牌satana在「Her森森」搶先發表Soldier心願系列包款，這次推出多達7種包款，其中最推薦的就是正流行的「星星伴月法棍包」，經典的半月型包身，搭配上短版的背帶，可肩背、可手提，輕鬆就能get時髦要素，還能加購活動式背帶，讓包包再多斜背、側背功能。

打開星星伴月法棍包，裡面有2個內袋、1個拉鍊夾層，可以收納鑰匙、手機或是零錢、化妝品等小物，包面上的打褶處，其實隱藏了拉鍊口袋，可以放入6.1吋的手機、名片或是悠遊卡等物品，方便隨手拿取，不再為了掏東西手忙腳亂。

不僅是收納空間多讓實用性無庸置疑，各式細節也不少，包面上裝飾植物鞣革的鉚釘皮標、包包內襯以品牌經典的小惡魔印花布料打造，外層採用獨家開發的防潑水上蠟尼龍布料，不小心滴到水也不用擔心。

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▲satana Soldier 星星伴月法棍包，原價2800元、特價2520元，點我搶購。



「Her森森」推出「satana Soldier心願系列包款」系列，其中星星伴月法棍包原價2800元、特價2520元，另外還有保齡球包、萬用包、斜肩包、迷你包等等，一定可以滿足各種喜好與需求。