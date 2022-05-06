小賈辣妻閃亮Bra透視效果太邪惡　國際超模穿蕾絲鏤空裝拼了　　

記者王蓁蓁 / 外電報導

剛落幕不久的「時尚奧斯卡」MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），紅毯上眾星爭奇鬥豔，卯足全力演繹鍍金時代美國的璀燦輝煌，沒想到卸下紅毯戰袍的名人們，現身After Party更是惹人驚艷， 只見小賈斯汀辣妻海莉比伯（Hailey Bieber）換穿性感水鑽bar top，加上緊身皮褲瞬間辣翻全場，同樣超模出身的坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也不遑多讓，皆以暗黑系透視蕾絲裝，展現性感姿態，輕鬆成為全場目光焦點。

▲海莉比伯在After Party穿著SAINT LAURENT鏤空bar top大曬火辣身材。（圖／翻攝IG@haileybieber)

海莉比伯今年選穿SAINT LAURENT 2002年春夏系列全白綢緞禮服現身MET Gala，裙裝開衩剪裁，讓整體造型遊走在優雅與性感之間，成功吸引目光。向來不吝嗇展現惹火樣貌的海莉比伯，在會後派對中以同品牌的水鑽bar top，大曬火辣身材，透過鏤空bar top傲人上圍更是讓人血脈噴張，就連緊實腹肌線條也一覽無遺，一雙大長腿在緊身皮褲的搭配下，完美演繹出SAINT LAURENT的極致性感氛圍。

熱於挑戰前衛造型的坎達爾珍娜，在今年的MET Gala紅毯以「無眉妝」引起超高關注度，現身會後派對她把眉毛畫回來，並換上MIU MIU黑色鏤空蕾絲裝勾勒纖瘦身材，透視效果引人無限遐想，內搭的粉色內衣，則意外在性感裝束中增添甜美氛圍。

▲貝拉哈蒂德穿著土耳其設計師品牌Dilara Findikoglu的性感蕾絲馬甲現身會後派對。（圖 / 翻攝IG@bellahadid)

貝拉哈蒂德則是在脫掉BURBERRY的爆乳緊身裝後，改穿土耳其設計師品牌Dilara Findikoglu的性感蕾絲馬甲，超深V剪裁直逼腰線，只見她呼之欲出的傲人胸圍也僅有「花朵」遮住重點，火辣程度簡直讓人不知眼睛該往哪看，下身則以黑色透視褲襪包覆美腿，側身一轉渾圓翹臀曲線毫無保留。

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