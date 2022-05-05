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風・Luxury／浪琴三地時間錶秀冒險精神　女錶繽紛還有帥錶可戴

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▲▼Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲浪琴表Spirit Zulu Time 先行者系列世界時區腕錶共有3種款式。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌逢五或逢十的周年總會特別慶祝，今年歡度190周年的浪琴表（Longines），著眼歷史傳承、創新材質與繽紛色彩三大方向，推出豐富新品紀念，話題錶款為Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕錶，發想自1925年製造的首款浪琴表雙時區腕錶，Zulu代表字母「Z」，對飛行員及軍事人員而言該字母代表世界協調時間，此錶款具三地時間指示，閱讀與操作都相當便利。

▲▼Longines,OMEGA 。（圖／公關照）▲▼Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲浪琴表Spirit Zulu Time 先行者系列黑色面盤世界時區腕錶，95,100元。

浪琴表曾伴隨Amy Johnson、Clyde Pangborn等知名飛行員締造飛行新紀錄，錶款的實用功能與冒險精神猶在，因此催生出Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕錶，第三時區透過24小時指針以及24小時制的雙向旋轉錶圈進行讀取，內載配備矽材質游絲的L844.4機芯，讓腕錶能被獨立調校而不影響GMT指示，面盤上5顆星正是品牌最高品質機芯的象徵，共有陶瓷錶圈搭配啞光黑、噴砂煙煤灰與太陽紋藍色面盤3種款式。

▲▼Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲浪琴表Spirit先行者系列香檳金面盤腕錶，77,800元。

▲▼Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲浪琴表 Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶新增36毫米款式，沙黃色款78,200元。

這股冒險魂也吹向浪琴女錶，Spirit先行者系列推出適男、女都適合佩戴的37毫米全新尺寸，備有香檳金色與藍色太陽紋面盤款式；而靈感源自古董潛水錶的Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶，也新增較小尺寸的36毫米款式吸引女性目光。浪琴表也同時為喜愛秀氣優雅錶款的女性，壯大經典的DolceVita多情系列與嘉嵐La Grande Classique de Longines系列，以繽紛多彩的色調增添活潑時尚氣息，此外，品牌著墨於創新材質，為Elegant優雅系列搭配由回收蘋果與玉米製作的再生植物性錶帶。

▲▼Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲浪琴表 DolceVita 多情系列方形錶43,600元，La Grande Classique de Longines 嘉嵐系列單色腕錶。

歐米茄（OMEGA）也為經典之作注入新色彩，旗下星座系列28毫米石英腕錶今年增加粉彩面盤款式，分別為玫瑰紅、廣藿香紫、天空藍和抹茶綠，錶圈上的羅馬數字也覆上相同的柔美色調，配備不鏽鋼錶帶，在甜美與中性設計中取得完美平衡。

▲▼Longines,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列28毫米腕錶，藍與粉色面盤款96,000元，紫色與綠色面盤款121,000元。（圖／歐米茄提供）

關鍵字：

風Luxury, 浪琴表, Longines, OMEGA, 歐米茄

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