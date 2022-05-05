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GD機場時尚背「獨一無二小雛菊包」　飛摩納哥看香奈兒秀

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▲GD 。（圖／CFP）

▲GD受邀飛往摩納哥看香奈兒（CHANEL）Cruise度假系列大秀。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）將於今（5日）台灣時間晚間9點舉辦 Cruise度假系列大秀，韓流巨星G-Dragon（權志龍）自然是受邀嘉賓之一，他3日就從仁川機場出發準備飛往摩納哥看秀。GD以前衛的黑色斜紋軟呢外套搭配新款CHANEL 22包，仔細看還加上了手繪圖案，敬業帶貨之餘不失個人風格。

▲GD 。（圖／CFP）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲GD背上品牌春夏新款CHANEL 22包 。（圖／CFP）

G-Dragon（權志龍）機場穿搭已經許久未見， 3日他以黑色斜紋軟呢外套搭配亮色系襯衫現身仁川機場，低調之餘難掩巨星氣場，轉身則背上品牌春夏新款CHANEL 22包，包款特色在於以皮革與金屬交錯的皮穿鏈融入其中，由金色或漆面金屬字母組成的「CHANEL」標誌出現在下方。只是仔細一看，GD在包款上手繪了「BEBE」、招牌小雛菊圖案，充滿個人色彩，果真成為獨一無二款式。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 2022/23 Cruise度假系列大秀將於今晚在法國摩納哥（Monaco）發佈 。（圖／品牌提供）

香奈兒 2022/23 Cruise度假系列大秀將於今在法國摩納哥（Monaco）發佈，前導影像也已經釋出，取材嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel） 於蔚藍海岸所拍攝的舊照，以及由卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於摩納哥所掌鏡拍攝過的數個香奈兒形象廣告，整組影片喚起品牌與摩納哥國度的諸多回憶。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2022, GD, 22Bag

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