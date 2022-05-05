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范少勳化身「金牌特務」帥炸！　親推「隔離觀看清單」防疫不孤單

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記者王則絲／高雄報導

英國紳士品牌Dunhill近日於高雄義享時尚廣場開設全新專門店，邀請男星范少勳現身站台，穿上帥氣雅痞的英倫風大衣，瞬間化身為「金牌特務」般紳士且優雅。由於近日疫情嚴峻、全台確診者與隔離者眾多，關於居家消磨時間的好方法，范少勳一口氣列了一長串推薦「隔離觀看清單」，希望民眾們在隔離時不再感到孤單、無聊。

▲范少勳Dunhill。（圖／品牌提供）

▲范少勳一身英倫雅痞裝扮化身「金牌特務」。（圖／品牌提供）

對於英國紳士的想像，范少勳立刻聯想到電影《金牌特務》：「男主角一穿上正裝後彷彿像施了魔法一樣變得超帥！我認為英國男性的魅力之所以讓人著迷，不僅在於西服所帶來的紳士感，更是因為他們總在正裝中流露一分從容優雅。」而范少勳今天也穿上了英倫雅痞風格的裝扮，身上的風衣下襬可以拆掉變成短版夾克，兩穿的功能增添變化，褲腳開衩的西裝褲則將身形比例拉得更完美，搭配帆船鞋收尾，將正裝混搭學院風，帶來不同的紳士感受。

▲范少勳Dunhill。（圖／品牌提供）

▲范少勳Dunhill。（圖／品牌提供）

▲范少勳推薦「隔離觀看清單」。（圖／品牌提供）

由於近日台灣疫情嚴峻、確診數飆升，全台接受隔離的民眾更是數以萬計，對於這些正在房間中悶的慌的人們，范少勳特別推薦了一串「觀看清單」給大家參考：「推薦給大家《四樓的天堂》，適合在家慢慢欣賞，《比悲傷更悲傷的故事》也非常推薦！」都是范少勳近期的好評佳作，「還有卡通啊，卡通都不錯，F1賽車也有新賽季，另外《鏡子森林》啊！裡面淳耀哥演得好！」

▲范少勳Dunhill。（圖／品牌提供）

▲Dunhill 高雄義享時尚廣場全新專門店。（圖／品牌提供）

Dunhill於高雄義享時尚廣場開設的新店面以明亮、開闊的視覺空間打造，本季春夏系列中Dunhill與紐約藝術家ELLEN CAREY攜手合作，運用Ellen Carey擅長的豐富色彩創作，推出一系列醒目的皮件，其中范少勳便看上一款短夾。為慶祝新門市開幕，Dunhill義享時尚廣場門店獨賣單品包括范少勳示範的COMPENDIUM派克大衣，以及1980年代的d字扣皮帶。

▲范少勳Dunhill。（圖／品牌提供）

▲Dunhill X ELLEN CAREY聯名小皮件。（圖／品牌提供）

▲范少勳Dunhill。（圖／品牌提供）

▲Dunhill高雄義享時尚廣場獨賣單品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

范少勳, Dunhill, 隔離, 觀看清單, 英倫

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