倒YA爆紅後，韓星再瘋「單手握拳」拍照手勢！放在臉頰可愛度更高

文／妞新聞

韓國演藝圈掀起的109辣妹手勢你跟上了嗎？繼手指愛心、咬一顆愛心…等各種腦洞大開的「比心」拍照POSE後，這陣子全民都在效仿韓星倒著比YA，不過這位讓「Gal手勢（Gal Peace）」掀起大流行的始祖女偶像，在大家忙著跟風的時候，已經悄悄更換拍照手勢，疑似即將掀起新的風潮？

30年前辣妹文化強勢回鍋

「倒V始祖」有新招？

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▲JOY與太妍比「倒YA」拍照手勢（圖／翻攝自IG@imyour_joy、@taeyeon_ss）



▲韓女團紛紛比出倒YA手勢。（圖／naver）

讓我們先再複習一下，從韓國演藝圈燒到全球的「109辣妹拍照手勢」，這個POSE早在1990到2000年之間就在GAL系辣妹之間流行過，會在幾十年後莫名爆紅，最大功臣就是他…新人女團IVE的日本籍成員「Rei」！剛出道沒多久就以獨特的招牌厚瀏海髮型、呆萌可愛的動漫系外表引起關注，所以這個與眾不同的「倒著比YA」拍照手勢也成功帶起熱潮，也讓Rei的人氣更高了～

下一個拍照新流行？

「小荳子拳頭」超中毒

▲新拍照POSE「小荳子拳頭」（圖／翻攝自IG@ivestarship，下同）

最近網友們又發現，Rei似乎又迷上了新的拍照POSE，可以看到他不管在個人自拍、成員合照或是在團體照中，都堅持「單手握拳＋靠近臉頰」拍攝，可愛度更高的新手勢再度引起討論，這個跟倒V姿勢一樣是很有年代感的拍照姿勢，但似乎要比倒V更需要一點勇氣（笑），其實來源是這裡…

▲韓國卡通人物「小荳子」。（圖／naver）

厚劉海＋雙馬尾，這位可愛的小女孩可不是《魷魚遊戲》的123木頭人妹妹喔（笑）！他是號稱做為全世界小朋友、陪伴他們成長的韓國卡通人物「小荳子（콩순이）」，是韓國公司영실업在1999年開發的玩具品牌，電視動畫於2014年推出，可以說是韓國小朋友的國民小偶像，現在連台灣都能看得到，小荳子的招牌動作裡就有這個握拳姿勢。

KPOP圈延燒ING

男女偶像已經開始比了？

▲KPOP圈紛紛在比握拳拍照POSE。（圖／翻攝自IG@ivestarship，下同）

怎麼看都覺得比著拳頭拍照的Rei，根本是小荳子真人版（笑），在他努力的宣傳（？）之下，目前這個小荳子拳頭POSE已經延燒到同團IVE成員，甚至連男偶像團、師兄MONSTA X都比著呆萌的拳頭拍照，STARSHIP娛樂內部看來已經被攻陷，之後看來會越來越多韓星跟上，大家先拍起來就對了！

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