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網友激推7款「微型投影機」小家庭好適合！超多功能，露營也可以用

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文／妞新聞

離鄉背井的租屋族想有個個人天地？房裡沒電視想以投影機代替？出外露營想帶娛樂設備看個電影或玩遊戲？今天編輯要來分享近期討論度極高、網友比讚推薦的「微型投影機」，超多功能完全適合租屋族或小家庭，連外出露營都可以帶在身邊！

微型投影機推薦

1.三星 The Freestyle

三星的「The Freestyle」是最近才上市的微型投影機，它主打「超越傳統投影設備」，功能包含：投影大小可以伸縮自如、產品重量輕巧方便攜帶、戶外必備防潑水保護殼、可輕鬆打造居家娛樂，還能投影各種情境，舉凡霓虹燈派對、球賽轉播、日落日出投射⋯⋯等都難不倒它！（很燒！！）

解析度：1920×1080

流明度：550 LED流明

Wifi/藍芽：都支援

產品重量：800g

產品價錢：28,900元

2.OVO 無框電視 U5 智慧投影機

OVO的「U5」主打只有手掌大小的百吋螢幕，追劇看電視一機搞定，投影螢幕可變大變小，不論是在客廳還是在戶外帳篷都能隨時調整。擁有1200高LED流明，亮度畫質都清晰；如果想追劇，裡頭也整合串流第四台與豐富APP，不怕無聊沒東西看。最重要的提把設計，重量僅722克，室內室外輕鬆帶著走！

解析度：1280×720

流明度：1200 LED流明

Wifi/藍芽：都支援

產品重量：722g

產品價錢：13,980元

3.Epson EpiqVision Mini EF-11

Epson於去年推出的「EF-11」是全球最小的3LCD雷射投影機，支援Miracast鏡射投影、PC Free功能、連接USB投影各種檔案。它擁有的高解析度與1000ANSI流明，堪稱完美絕倫畫質，如果想看動作或是武打電影，選它絕對能滿足你，可惜的是它沒有內建串流平台，必須連接手機或電腦才可投影喔！

解析度：1920×1080

流明度：1000 ANSI流明

Wifi/藍芽：可無線投影，不支援藍芽

產品重量：1200g

產品價錢：22,900元

 4.小米 智慧投影機 2

小米推出的「智慧投影機 2」堪稱隨身家庭劇院，最多支援120吋大畫面、多角度自動梯型校正、內建Google助理、Android TV™系統、Full HD（1080p）解析度、支援Dolby音效解碼技術⋯⋯等等，可說是麻雀雖小五臟俱全，如果想找一台經濟又實惠的小資款微型投影機，可以參考這一台看看！

解析度：1920×1080

流明度：500 ANSI流明

Wifi/藍芽：都支援

產品重量：1300g

產品價錢：14,995元

5.ViewSonic M2e 無線瞬時對焦智慧微型投影機

ViewSonic推出的「M2e」可說是眾多網友推薦的品牌呀，它內建瞬時自動對焦及自動垂直梯形修正、獨家Cinema SuperColor+™搭載Full HD解析度、支援Wi-Fi、藍牙、USB、Type-C等多元連接，還有個幾乎無藍光的護眼功能，關燈也不怕傷眼睛。雖然沒有內建APP但只要透過鏡像投影，一樣輕鬆觀賞～

解析度：1920×1080

流明度：1000 LED流明

Wifi/藍芽：都支援

產品重量：1000g

產品價錢：19,900元

6.BenQ GS2 LED露營投影機

BenQ推出的「GS2」可是露營一族首推的微型投影機，它具備0.5公尺的防摔落設計、通過IPX2防潑水認證（可抵擋小雨和小灑水）、磁吸式充電線（避免不小心拉扯電源線）、自動垂直梯形修正（可投影於帳篷布幕），最方便的當然是它內建影音APP、預載愛奇藝，可直接連網觀看串流影片！

解析度：1280 x 720

流明度：500 ANSI流明

Wifi/藍芽：都支援

產品重量：1600g

產品價錢：16,900元

7.VIVITEK Qumi Q38 

VIVITEK推出的「Qumi Q38」號稱是業界最小的1080P高畫質投影機，它原生Full HD高畫質解析度搭載Android作業系統，具備600LED流明，可支援130吋大投影畫面。如果是外出露營的職場人可以參考它的無線投影、746g輕巧設計、118mm×188mm小巧面積，帶出門完全不累贅！

解析度：1920×1080

流明度：600 LED流明

Wifi/藍芽：都支援

產品重量：746g

產品價錢：19,900元

以上是編輯整理的7款「微型投影機」推薦，OVO的U5價錢最便宜、重量也最輕；以功能性多樣化來說首選是三星的The Freestyle；如果想找防水、防摔的露營必備，一定要將BenQ的GS2納入考量！如果職場人還有推薦其他微型投影機，歡迎留言告訴編輯呦！

Source：各品牌官網

【延伸閱讀】

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「我適合在家工作嗎？」60秒選圖測驗，咖啡廳中想選坐哪一個沙發？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 小家庭, 微型投影機, 露營

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