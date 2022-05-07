租屋族必備！10款美型「小容量電鍋」討論度極高　小資價不到2千元

文／職場人

離鄉背井的租屋族想自己煮一頓飯？新婚夫妻剛入住新房想買個小電鍋？因為家庭人數少的關係，需要烹飪的食材份量其實也不多，不論是要煮飯還是煲湯都只需要一個「小容量電鍋」即可。今天編輯要來分享近期討論度極高的10款美型「小容量電鍋」，最低價格竟然1500有找？

小容量電鍋推薦

1.YAMADA山田家電－隨行小方包，NT$2,990

這款「隨行小方包」是YAMADA山田家電的熱銷商品，它兼具生米快煮、甜湯自製、飯菜加熱＆料理煎煮的功能，在外工作的租屋族如果想煮一頓單人套餐，這一台即可滿足你的基本需求。除了可以烹飪之外，它也支援預約加熱定時功能，煮好的飯菜可以進行保溫，機體也僅有900g，想帶著便當去公司也很OK！

2.CHIMEI奇美家電－分離式料理鍋，NT$1,688

CHIMEI奇美家電推出的「分離式料理鍋」，在外型表現上實在很出眾，外觀為馬卡龍綠底座×象牙白的鍋身，鍋體和底座可分離，清洗收納都方便。它有四段火力調節，不論是簡單煮個白飯、長時間燉煮料理，還是煎煮炒炸蒸都難不倒它。而它還有防燙手把、安全斷電裝置，料理小白也可以輕鬆駕馭！

3.THOMSON－微電腦舒肥陶瓷萬用鍋，NT$3,990

THOMSON這款「微電腦舒肥陶瓷萬用鍋」最近的討論度居高不下，它的外型非常有質感，純白鍋身×木質溫暖色調，輕鬆營造生活儀式感。它不僅可以煮飯煮湯，還可以舒肥＆煎炒，一條龍的功能讓所有懶得買家電的職場人，一台輕鬆搞定。鍋子上方的觸控面板可以完成所有設定，溫度控制、料理掌控全都難不倒它！（鍋身真的很美）

4.ONE amadana－智能料理炊煮器，NT$1,990

ONE amadana是由日本多位設計師跨界合作聯手打造，而它們的「智能料理炊煮器」可說是最熱賣的產品之一。它的容量適合1～3人小家庭，擁有8種自動炊煮的功能；上方的面板設計可以計時、預約、設定料理項目。鍋身整體走極簡純白風格，重量也只有3.45Kg，是不是很適合在外租屋的你呀！

5.小米－米家電子鍋 mini，NT$1,495

小米推出的「米家電子鍋mini」非常適合樂單族或是情侶小家庭，1.6公升的容量可以一次煮6碗飯或粥，也能製作6吋蛋糕。如果職場人們是料理小白，又想找一個平價、實用又好看的電子鍋，那絕對要選這款，因為它提供了大量食譜，可以在APP中一鍵選擇、遠程操控！（預熱早餐也是很讚的功能～）

6.大同－超美型小電鍋，NT$3,990

說到電鍋推薦怎麼可以少了大同呢～他們的「超美型小電鍋」適合單身、外宿、情侶及小家庭，時尚圓潤的純淨珍珠白設計，有別於以往傳統的印象；簡單的單鍵操作自動炊煮，完成後即自動保溫。除了煮飯煮粥之外，蒸、滷、燉煮食材也都通用，不想使用複雜的按鍵或面板？大同的電鍋最符合你的需求！

7.PHILIPS 飛利浦－迷你微電鍋，NT$2,988

PHILIPS的電器系列大家應該都不陌生，而這款玫瑰粉色的「迷你微電鍋」更是許多人激推的品項。它主打時尚的外觀，擁有玫瑰粉鍋身、玻璃觸控面板＆2公升精緻容量；內建10種烹調模式、專屬食譜＆精準溫控，從煮飯到做甜點一鍋搞定，下班回到家只要按個按鍵就可以輕鬆上菜～（翹腳）

8.kolin歌林－4人份多功能微電腦電子鍋，NT$1,380

由kolin歌林推出的「4人份多功能微電腦電子鍋」外型也是走極簡純白風格，功能部分則有微電腦觸控面板、液晶顯示螢幕、九大烹調方式＆24小時預約服務，不論職場人們是要煲湯、燉品、蒸煮都輕而易舉；想要當個烘焙王也可以用它來製作甜點，不管是蛋糕還是優格都OK喔～

9.AIWA 愛華－3人份迷你電鍋，NT$1,680

來自日本的AIWA推出很多適合樂單族、新婚夫妻＆小家庭的小容量家電，而編輯要推薦他們的「3人份迷你電鍋」。1.6公升（3人份）的精巧容量＋可拆卸清洗的蜂巢內蓋，即是下班再累也不會懶得清潔；簡約開關設計一按開始烹煮，烹飪完成自動開啟保溫，功能簡單、操作容易，簡單一頓飯其實一點也不難！（ˋOˊ）

10.MOLIJIA 魔力家－多功能不沾快煮小電鍋，NT$1,398

這款由MOLIJIA魔力家推出的北歐風「多功能不沾快煮小電鍋」真的很美～珍珠白配上自然木紋，極簡又帶點溫馨，實在很適合放在家裡！這款鍋不僅美，連功能都非常多樣化，蒸煮燉煲一鍋到底、一鍵處理；1.8公升設計能煮1～5碗飯，最適合樂單族＆小家庭；雙層防燙不沾內鍋＆自動溫控，懶人也能輕鬆享用美食！

以上10款「小容量電鍋」大家有喜歡的嗎？編輯這邊整理的是最近討論度很高或是家電賣場熱銷前幾名的品項，除了基本的電鍋之外，多功能的料理方式也是大家會納入考量的重點之一。如果職場人們有推薦的電子鍋品牌，也歡迎留言告訴編輯，一起往小當家的方向邁進吧！（價錢依照官網為主，職場人們記得要多比價看看喔！）

Source：各品牌官網

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