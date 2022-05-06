卡地亞經典作雋永優雅　威廉王子送凱特名錶當愛的禮物

▲卡地亞七大經典之作都展現簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

放眼精品界，卡地亞（Cartier）是少數具備珠寶和鐘錶設計能力，並締造了一系列傳奇設計的品牌，一切都源自於繪圖，並均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持，成就了Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、Love、Panthère美洲豹、Ballon Bleu系列等ICON作品，不僅吸引中外名人珍藏，也見證永恆的愛。英國威廉王子選擇Ballon Bleu de Cartier腕錶獻給愛妻凱特作為結婚周年禮物；女星陳喬恩與老公曾偉昌則同戴LOVE系列對戒，宣布結婚喜訊。

▲威廉王子（右）於結婚三周年時送凱特Ballon Bleu de Cartier腕錶，成為她日常貼身錶款。（圖／美聯社）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier 33mm腕錶，造型圓潤、線條流暢。



Ballon Bleu de Cartier腕錶

英國威廉王子於結婚三周年之際，送給愛妻凱特王子妃卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶作為愛的禮物，蔚為佳話，凱特格外珍愛此腕錶，無論日常生活或出席公開場合常貼身佩戴。Ballon Bleu de Cartier腕錶造型圓潤，採用雙凸面圓形設計，巧妙平衡作品線條和立體感，特色為藍色氣球和錶冠護蓋與設於3時位置的金屬圈相連，展現流暢線條，與不同風格服裝完美搭配。

▲卡地亞Trinity系列珠寶為凱特整體造型增添亮點。（圖／Getty）





▲Trinity戒指由三色金製作的靈動環圈繾綣交織而成。

Trinity珠寶

凱特王子妃不僅珍愛Ballon Bleu de Cartier腕錶，也收藏卡地亞經典珠寶Trinity系列項鍊、耳環，為她的整體造型增添亮點。此系列最初由路易卡地亞於1924年創作Trinity三環戒，由三枚三色金製作的靈動環圈繾綣交織而成，線條簡潔且比例和諧，進而延伸出項鍊、耳環等款式，憑藉簡單的環圈詮釋出珠寶的造型美。

▲哈利王子（左）將母親黛安娜王妃傳承的卡地亞坦克錶送給梅根佩戴。（圖／美聯社）





▲Tank腕錶設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型。



Tank腕錶

黛安娜王妃生前擁有兩只卡地亞經典的Tank坦克錶，她過世後傳承給哈利王子，他則將Tank腕錶轉贈給妻子梅根，每逢出席公開活動，梅根此錶不離手，還經常疊戴同樣是哈利王子送的卡地亞LOVE手環，甜蜜之情溢於言表。Tank腕錶跨越時空的迷人魅力源自1917年路易卡地亞的設計，靈感源自俯瞰坦克的獨特造型，賦與錶款如履帶的垂直錶耳、形似坦克車的錶殼，錶殼與錶帶渾然一體，和諧相融。

▲Jisoo巧搭卡地亞Panthère美洲豹玫瑰金腕錶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）





▲Panthère美洲豹腕錶的線條簡約而不失柔美。



Panthère美洲豹腕錶

1980年代面世的Panthère美洲豹腕錶擁有圓潤邊角的方形錶盤、流線和諧的錶耳和外露螺釘，線條簡約而不失柔美，卡地亞將其締造為一款珠寶臻品，而取名為「美洲豹」源自於極致靈巧的腕錶錶鍊，讓人聯想到品牌標誌性動物的矯健身姿，吸引南韓女團BLACKPINK成員Jisoo佩戴，與她的休閒裝扮或女人味穿搭絕配，成為她吸睛度最高的錶款。

▲陳喬恩與曾偉昌結婚，選擇卡地亞LOVE系列結婚對戒。（圖／翻攝陳喬恩IG）





▲卡地亞LOVE手環線條極致簡潔。

LOVE珠寶

女星陳喬恩今年3月底傳出喜訊，與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，兩人在IG上分享一起戴卡地亞LOVE結婚對戒的照片報喜，幸福喜悅盡在不言中。LOVE系列首款作品手環於1970年代紐約誕生，設計師阿爾多西皮洛（Aldo Cipullo）設計出由兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的LOVE手環，引領時尚風潮，至今仍是疊戴珠寶手環熱潮中的必備款式。

▲陳庭妮佩戴Juste un Clou系列珠寶，風格時髦。

▲卡地亞將平凡的釘子化為珠寶精品，創作Juste un Clou玫瑰金手環。



Juste un Clou玫瑰金手環

看似平凡無奇的釘子，在卡地亞的詮釋下竟化為珠寶珍品，且歷經超過半世紀依然雋永耐看，與LOVE系列手環同樣在1970年代紐約面世，設計師阿爾多西皮洛讓簡單的螺釘變身為Juste un Clou手環，女星陳庭妮是忠實擁護者，她曾透露不僅每日隨身佩戴，連洗澡都不拆下，對她而言不僅是時髦的裝飾品，亦是貼身的幸運物。

▲劉冠廷是Santos de Cartier腕錶的忠實擁護者。





▲Santos de Cartier腕錶將一貫隱藏於錶內的螺絲顯露在外。

Santos de Cartier腕錶

在圓形懷錶當道的年代，卡地亞勇於創新與突破，於1904年首次發表配備方形錶盤的Santos de Cartier腕錶，充分彰顯造型設計、簡約風格、和諧比例和精緻細節，並大膽將一貫隱藏於錶內的螺絲顯露在外，成為該系列專屬的美學風格，讓金鐘獎與金馬獎最佳男配角得主劉冠廷也著迷，收藏兼具陽剛與優雅氣息的Santos de Cartier腕錶。