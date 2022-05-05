楊祐寧老婆、章廣辰搶穿「最潮罌粟花」！　Nigo加持KENZO無性別風太燒

記者鮑璿安 ／台北報導

KENZO 設計總監 Nigo 上任，為品牌帶來嶄新火花，以「POPPY 罌粟花 」為靈感設計的壓軸春夏前導系列曝光，男女皆可演繹的潮流風格，藝人章廣辰、J.Sheon、楊祐寧妻子Melinda率先詮釋，系列將於 5 月 6 日在全球限量發售。

▲KENZO春夏最後一個前導系列，Nigo以罌粟花為設計元素展開 。（圖／品牌提供）



春夏最後一個前導系列，Nigo以罌粟花為設計元素展開，因品牌創辦人高田賢三先生過去就將罌粟花視為自由的象徵，通過Nigo的潮人視角，轉化為清新可愛的紅色滿版印花，綻放在以美式工作服為靈感設計的府綢夏威夷襯衫、百慕達短褲，及秋冬大秀上出現的及膝長裙上，為春夏帶來清涼視覺享受。

▲《華燈初上》「阿達」章廣辰穿著短袖襯衫 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

系列已經由大批藝人演繹，《華燈初上》「阿達」章廣辰穿著短袖襯衫，背後活潑的印花圖騰在他身上更顯亮眼；J.Sheon則是以滿版罌粟花襯衫，碰撞出潮流火花。連楊祐寧妻子Melinda也在IG PO出穿搭照，短版襯衫+短褲的全套造型，彰顯 Nigo不分性別的設計理念。

▲J.Sheon 。（圖／品牌提供）

此外，兩大精品互換設計，去年曝光的「Fendace 系列」，FENDI與VERSACE雙方創意總監將此定義為「交換角色及品牌設計密碼」，而今品牌形象廣告釋出，一次請到多位超模出鏡演繹，以結合 FENDI 的 FF logo 圖案與 Versace 的美杜莎頭像的包款，宣告世紀聯名即將正式登場。

▲FENDI與VERSACE兩大品牌的標誌性元素融合變奏，去年首度發表掀起話題 。（圖／品牌提供）