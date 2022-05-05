fb ig video ETtoday search mobile

楊祐寧老婆、章廣辰搶穿「最潮罌粟花」！　Nigo加持KENZO無性別風太燒

>

記者鮑璿安 ／台北報導

KENZO 設計總監 Nigo 上任，為品牌帶來嶄新火花，以「POPPY 罌粟花 」為靈感設計的壓軸春夏前導系列曝光，男女皆可演繹的潮流風格，藝人章廣辰、J.Sheon、楊祐寧妻子Melinda率先詮釋，系列將於 5 月 6 日在全球限量發售。

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KENZO春夏最後一個前導系列，Nigo以罌粟花為設計元素展開 。（圖／品牌提供）

春夏最後一個前導系列，Nigo以罌粟花為設計元素展開，因品牌創辦人高田賢三先生過去就將罌粟花視為自由的象徵，通過Nigo的潮人視角，轉化為清新可愛的紅色滿版印花，綻放在以美式工作服為靈感設計的府綢夏威夷襯衫、百慕達短褲，及秋冬大秀上出現的及膝長裙上，為春夏帶來清涼視覺享受。

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲《華燈初上》「阿達」章廣辰穿著短袖襯衫 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

系列已經由大批藝人演繹，《華燈初上》「阿達」章廣辰穿著短袖襯衫，背後活潑的印花圖騰在他身上更顯亮眼；J.Sheon則是以滿版罌粟花襯衫，碰撞出潮流火花。連楊祐寧妻子Melinda也在IG PO出穿搭照，短版襯衫+短褲的全套造型，彰顯 Nigo不分性別的設計理念。

▲KENZO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲J.Sheon 。（圖／品牌提供）

此外，兩大精品互換設計，去年曝光的「Fendace 系列」，FENDI與VERSACE雙方創意總監將此定義為「交換角色及品牌設計密碼」，而今品牌形象廣告釋出，一次請到多位超模出鏡演繹，以結合 FENDI 的 FF logo 圖案與 Versace 的美杜莎頭像的包款，宣告世紀聯名即將正式登場。

▲「Fendace 系列」 。（圖／品牌提供）

▲「Fendace 系列」 。（圖／品牌提供）

▲FENDI與VERSACE兩大品牌的標誌性元素融合變奏，去年首度發表掀起話題  。（圖／品牌提供）

關鍵字：

KENZO , Nigo, POPPY , 罌粟花

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好

第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」 MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 趙露思堅持3個原則維持40公斤！親授「經期瘦身體式」、不吃晚餐吃加餐 12星座5月運勢！第二波水逆到　獅子說多容易被炎上、天蠍不宜旅遊 韓網人氣色彩心理測驗，一張圖看出你「真實內心」 MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光 真的不想再撞鞋了！4個「小白鞋」小眾品牌被讚爆，下雨天都能穿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面