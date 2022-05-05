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IKEA五月限定集點小禮超可愛開箱　鯊魚悠遊卡「觸感超好」想秒收啦！

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▲IKEA在5月份推出集點活動，超可愛的贈品根本到處放火啊。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA五月放火的集點活動引發許多討論，用推出3款只送不賣的集點禮實在太燒了，在疫情期間給出安全感的小熊酒精瓶，還有當家熱門網紅鯊鯊悠遊卡，不但是立體設計而且觸感超好！「不限金額」消費就能有1點，走過時別忘了去吃支夏季新品抹茶霜淇淋喔！

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲三款禮物都好討喜，全部想秒收！（圖／IKEA提供）

IKEA針對會員又推新活動，從5／1至7／31期間，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，並有貼心吊鍊設計掛在包包或上當小掛飾，裏面除了放零錢，放容易找不到的首飾等也很好用。

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

而集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」也能GET！

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

別說沒提醒你，近期IKEA推出很夏天的抹茶霜淇淋口味，首度開賣的抹茶口味號稱有濃郁茶香，單支售價20元銅板價，超輕鬆就能來上一支，此外首度登場的還有夜市小吃地瓜球，不用等夜市開檔馬上就能來一份，2項加起來55元下午茶甜食就能吃爽爽。當然順便集點也超容易的啦！

▲IKEA抹茶霜淇淋。（圖／各業者提供）

▲IKEA首度開賣抹茶霜淇淋與地瓜QQ球。

關鍵字：

IKEA, 集點, 開箱, 鯊鯊

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