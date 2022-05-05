fb ig video ETtoday search mobile

陸劇《沒有工作的一年》10金句：沒錢是成年人崩潰的開始

>

▲沒有工作的一年 。（圖／翻攝自微博@沒有工作的一年）

▲陸劇《沒有工作的一年》 。（圖／翻攝自微博@沒有工作的一年）

記者鮑璿安／台北報導

陸劇《沒有工作的一年》是近期討論度很高的當代都市劇，由辣目洋子、萬鵬、翟子路領銜主演，劇情講述了事業第一的85后何雨，與同名同姓但隨性生活的95后何雨，因失業或離職開啟「同居生活」，在沒有工作的一年中，兩人經歷錯誤逐漸尋找到人生的意義。當中有不少金句道出真實你我的生活，一起來看看。

1.沒錢是成年人崩潰的開始。

2.女人氣多了容易得病，我不允許自己遭這個罪。

3.人啊，要在最低谷的時候懂得好好對待自己，有句話說得好，在最壞的時候，懂得吃捨得穿，不會亂，我就從懂得吃開始吧。

▲沒有工作的一年 。（圖／翻攝自微博@沒有工作的一年）

4.脖子仰累了，就得換個新角度，重新觀察這個世界，你有沒有想過，你一直仰視，是因為你本來就站得不夠高。

5.時間都是向前走的，每個人都不應該被過往給絆倒。

6.把胃吃飽了心情就好了，人必須得有往高處看的決心，也得有隨時面對低谷的勇氣。

▲沒有工作的一年 。（圖／翻攝自微博@沒有工作的一年）

7.我這個叫躺平青年，這沒有工作嘛也沒什麼大不了，工作就是一個謀生的手段而已。

8.失戀也沒什麼大不了的，不過是告別一個錯的人罷了。

9.我還以為我裝得挺好的，人多的時候還好，就自己一個人的時候，滿腦子都是他。

10.哪有人是可以不被取代的啊。

關鍵字：

沒有工作的一年, 辣目洋子, 萬鵬, 翟子路

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

肯德基超罪惡「肉＋肉漢堡」！雙層炸雞夾培根　完全沒麵包

第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」

第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」

「此生必交好友」星座Top 3！　認識第一名超幸運，用真心對你好 12星座5月運勢！第二波水逆到　獅子說多容易被炎上、天蠍不宜旅遊 趙露思堅持3個原則維持40公斤！親授「經期瘦身體式」、不吃晚餐吃加餐 MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 韓網人氣色彩心理測驗，一張圖看出你「真實內心」 真的不想再撞鞋了！4個「小白鞋」小眾品牌被讚爆，下雨天都能穿 MET Gala／死侍老婆after party更辣了！小惡魔洋裝蜜大腿全看光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面