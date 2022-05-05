陸劇《沒有工作的一年》10金句：沒錢是成年人崩潰的開始

▲陸劇《沒有工作的一年》 。（圖／翻攝自微博@沒有工作的一年）



記者鮑璿安／台北報導

陸劇《沒有工作的一年》是近期討論度很高的當代都市劇，由辣目洋子、萬鵬、翟子路領銜主演，劇情講述了事業第一的85后何雨，與同名同姓但隨性生活的95后何雨，因失業或離職開啟「同居生活」，在沒有工作的一年中，兩人經歷錯誤逐漸尋找到人生的意義。當中有不少金句道出真實你我的生活，一起來看看。

1.沒錢是成年人崩潰的開始。

2.女人氣多了容易得病，我不允許自己遭這個罪。

3.人啊，要在最低谷的時候懂得好好對待自己，有句話說得好，在最壞的時候，懂得吃捨得穿，不會亂，我就從懂得吃開始吧。

4.脖子仰累了，就得換個新角度，重新觀察這個世界，你有沒有想過，你一直仰視，是因為你本來就站得不夠高。

5.時間都是向前走的，每個人都不應該被過往給絆倒。

6.把胃吃飽了心情就好了，人必須得有往高處看的決心，也得有隨時面對低谷的勇氣。

7.我這個叫躺平青年，這沒有工作嘛也沒什麼大不了，工作就是一個謀生的手段而已。

8.失戀也沒什麼大不了的，不過是告別一個錯的人罷了。

9.我還以為我裝得挺好的，人多的時候還好，就自己一個人的時候，滿腦子都是他。

10.哪有人是可以不被取代的啊。