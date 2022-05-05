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插花課、地毯課都上膩了？手做面膜課超療癒，打造專屬自己的美肌秘密

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記者李薇／綜合報導、攝影　圖／品牌提供

無法出國，假日沒地方去，想找點活動來參加，除了手作地毯課、插花課之外，現在還有手作面膜的課程可以參與，以下就推薦兩個全新的景點可以去朝聖，愛美的女孩一定要去看看，拍照打卡或是手作保養都很有趣。

＃Snow Fox 自製面膜課程

▲Snow Fox,BIOEFFECT,蓓歐菲,保養,面膜,精華,。（圖／品牌提供）

在天母開設的全新店面Snow Fox，在開幕期間也推出「7日高效草本面膜」體驗活動，過程相當有趣，在美容師的諮詢下，以及專業的講解過程，可以自己按照自己的膚況，選擇添加的專業精華液與草本粉末，製作出專屬於自己的面膜，須先預約。

▲Snow Fox,BIOEFFECT,蓓歐菲,保養,面膜,精華,。（圖／品牌提供）

不只是面膜體驗課程，現場還有販售多種高效的保養品系列，像是水晶眼部精華液，裡面除了添加有機玫瑰水、咖啡因、深海酵素等成分之外，保養滾珠瓶設計更是採用粉晶製作，可以直接拿來按摩眼周，同時冰鎮收斂，可見其細節都很注重。

＃BIOEFFECT蓓歐菲 冰島拍照體驗

▲Snow Fox,BIOEFFECT,蓓歐菲,保養,面膜,精華,。（圖／品牌提供）

作為來自冰島的標幟性品牌，BIOEFFECT將當地原汁原味的風情帶到微風信義，特別與當地知名的插畫家合作，描繪出「冰島海鸚鵡」那可愛又俏皮的身影，飽和的色彩加上立體的設計，帶小孩或是自己跟朋友來拍照打卡都好療癒。

▲Snow Fox,BIOEFFECT,蓓歐菲,保養,面膜,精華,。（圖／品牌提供）

BIOEFFECT也將冰島浪漫的極光帶出全新的櫃位上，透過燈光交錯呈現出絢麗的色彩，同時把經典的GEF精華液推出極光限定版，帶有七彩光澤的瓶身，在光的照射下散發出不同的色澤，雙倍濃度的活性成分，僅台灣限量販售。

關鍵字：

Snow Fox, BIOEFFECT, 蓓歐菲, 保養, 面膜, 精華

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