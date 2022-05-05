擔心到睡不好？5招教你減緩「疫情焦慮」，先把眼前的事做好

▲現代人越來越多人有焦慮的困擾。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

本土疫情狂燒，你是否也疫情焦慮了呢？焦躁到擔心過度也睡不好，過度關注新聞，導致自己什麼事情都做不好，若你目前也身處焦慮之中，以下幾個簡單方法可以幫解套。

#關注當下

焦慮往往來自於多想和對於未來的猜測，先暫停去想還沒有發生的事情，專注眼前的工作或是所做的事情，有助於緩解壓力，當自己又要開始亂想時，請對著自己大聲喊停。

#坦然面對焦慮

焦慮只是一種情緒，而人人也都會有情緒，不要急著去對抗它，若你想去對抗，你只會讓自己的狀態更糟，先接納自己的焦慮，才能慢慢走出去。

#增加自我控制感

當事情處於混亂時，哪裡就有焦慮，潛在的危險往往是焦慮的來源，因此建議增加自我控制感，像是擔心確診也於事無補，不如從自我要求開始，把防疫功夫做徹底，就能降低焦慮感。

#自律生活

每天讓自己按部就班做事，不要把時間排得滿滿滿，開始學會當自己時間的主人，生活井然有序，不要虛度光陰，把每日既定事項完成，焦慮就少了一大半。

#增加運動

運動時或是運動後，大腦都會分泌腦內啡，促進幸福感，當愉悅幸福感提升，焦慮感自然就下降，若沒有運動的習慣，建議可以從每天快走開始做起。

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