智能掏耳棒＋指甲刀2099元　「內視鏡」用手機看耳道、有快感好清潔

文／C編

耳朵需要定期清理，但使用的工具很重要，「Her森森」推出「Bebird蜂鳥Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組」，原價2950元、特價2099元，讓耳朵、手腳保持乾淨整潔，智能掏耳棒有畫質超清楚的內視鏡，挖耳更加清晰、精準，當然一定要入手。

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▲Bebird蜂鳥 Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組，原價2950元、特價2099元，點我搶購。

這款智能掏耳棒可以挖鑷兩用，不僅可以夾耳垢也可以挖耳，並且分左右耳模式，具清楚的內視鏡頭，搭載1000萬畫素，可以輕鬆看清耳道內部的狀況，直接連接手機APP就可以觀看，開蓋就等於直接開機，非常方便又好用。

鏡頭周圍還踩有冷光LED無影燈，可以滿足使用時的清晰度，電力隨時充飽，正插快速充電、反插擺放挖耳棒，搭配4色矽膠耳勺家人分開使用，3款耳勺應付各種狀況，同時還有精密的防滑紋，可以防止誤傷耳朵。

除了智能掏耳棒，這次還有指甲刀組合，高品質的420/430不鏽鋼，硬度高、耐磨損、防鏽蝕，久用也不容易變色，指甲刀微弧形曲面刃口，自然貼合指甲曲線，一剪成型，單片獨立指甲銼方便精細修磨，表面點陣狀銼紋細膩均勻，打磨手感輕鬆順暢，不易損傷指甲。

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▲Bebird蜂鳥 Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組，原價2950元、特價2099元，點我搶購。

「Her森森」推出「Bebird蜂鳥Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組」，原價2950元、特價2099元，把自己的耳朵、指甲都打理乾淨，讓整個人更清爽，絕對必收。