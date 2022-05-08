fb ig video ETtoday search mobile

智能掏耳棒＋指甲刀2099元　「內視鏡」用手機看耳道、有快感好清潔

>

文／C編

耳朵需要定期清理，但使用的工具很重要，「Her森森」推出「Bebird蜂鳥Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組」，原價2950元、特價2099元，讓耳朵、手腳保持乾淨整潔，智能掏耳棒有畫質超清楚的內視鏡，挖耳更加清晰、精準，當然一定要入手。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲掏耳棒,指甲刀,蜂鳥,Her森森。（圖／品牌提供）

▲Bebird蜂鳥 Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組，原價2950元、特價2099元，點我搶購

這款智能掏耳棒可以挖鑷兩用，不僅可以夾耳垢也可以挖耳，並且分左右耳模式，具清楚的內視鏡頭，搭載1000萬畫素，可以輕鬆看清耳道內部的狀況，直接連接手機APP就可以觀看，開蓋就等於直接開機，非常方便又好用。

鏡頭周圍還踩有冷光LED無影燈，可以滿足使用時的清晰度，電力隨時充飽，正插快速充電、反插擺放挖耳棒，搭配4色矽膠耳勺家人分開使用，3款耳勺應付各種狀況，同時還有精密的防滑紋，可以防止誤傷耳朵。

除了智能掏耳棒，這次還有指甲刀組合，高品質的420/430不鏽鋼，硬度高、耐磨損、防鏽蝕，久用也不容易變色，指甲刀微弧形曲面刃口，自然貼合指甲曲線，一剪成型，單片獨立指甲銼方便精細修磨，表面點陣狀銼紋細膩均勻，打磨手感輕鬆順暢，不易損傷指甲。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲掏耳棒,指甲刀,蜂鳥,Her森森。（圖／品牌提供）

▲Bebird蜂鳥 Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組，原價2950元、特價2099元，點我搶購

「Her森森」推出「Bebird蜂鳥Note3 Pro智能掏耳棒＋指甲刀組」，原價2950元、特價2099元，把自己的耳朵、指甲都打理乾淨，讓整個人更清爽，絕對必收。

關鍵字：

掏耳棒, 指甲刀, 蜂鳥, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色

夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算

夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算

MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 第一眼看出兩隻貓咪哪裡不同？　日網心測找到你隱藏的「真實壓力」 第一眼看見女人還是葉子？一張圖秒測你的「內心狀態」 能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出 泫雅「極短襯衫」裡面沒穿！渾圓胸型全看光　網：根本尺度天花板

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面