IU簽名鞋在這！Grey Day特展「元祖灰拿鐵、網美打卡點」快閃登場

▲New Balance 「Grey Day」特展亮點一次看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

New Balance 代表色灰色走過多個世代，品牌以「Grey Day」為發想，即日起於CAFE!N 台北民權主題店開展跨界職人特展，直接將店內佈置成為黑白灰色調的N字打卡點，更展出亞太區形象代言人IU (李知恩) 簽名的 Grey Day 鞋款。另外，《ET FASHION》同場加映多款近期熱門鞋款一次看。

▲New Balance 「Grey Day」特展即日起至6月26日於CAFE!N 台北民權主題店亮相。（圖／品牌提供）

為期2個月的「Grey Day」特展邀請許多跨界職人展開交流，包括演員吳子霏與王可元、機能時裝品牌 oqLiq、風格插畫家 Abei Liu等人以「N」為創作元素，加上永續理念詮釋自身作品。店內多處用以綠色植栽以及元祖灰鞋款陳列呼應「Grey Day」主題，並展出簇絨槍手作毛毯、3D列印作品，同時園藝植栽品牌 hallo hütte也開展植栽手作課程讓民眾參與體驗。

▲NB攜手CAFE!N限定推出2款元祖灰冠軍拿鐵、經典吐司以及Q版造型餅乾 。（圖／品牌提供）

跨界特展當然少不了聯名餐點，此次攜手CAFE!N限定推出2款元祖灰冠軍拿鐵、經典吐司以及Q版造型餅乾，拿鐵分別以新鮮芋泥融入竹炭粉以及新竹福源的黑芝麻醬，經典吐司以竹炭豆漿入麵團，佐焙茶奶酥餡料旋紋，讓灰色多層嚼感體驗。

▲IU演繹XC-72 鞋履，簽名鞋款於店內展示 。（圖／品牌提供）

同時，品牌2022「Grey Day」系列鞋款同步登場，以鞋款XC-72、327、57/40為重點，注入永續精神，XC-72 鞋履保留其稜角分明的外型，運用各式深淺灰色勾勒輪廓，由女星IU親自演繹； 327 鞋履則是通過鞋身中段的加大「N」字標誌，加上越野顆粒大底提升辨識度；最新57/40則運用不同層次的大地色系作對比細節。

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Onitsuka Tiger (鬼塚虎) 2022春夏鞋款

▲Onitsuka Tiger 2022春夏系列，DELECITY鞋款以及MOAGE MO 。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger (鬼塚虎) 2022春夏系列請到林宥嘉演繹，腳踩DELECITY鞋款，簡約鞋面搭配焦糖色鞋底，圓弧的流線造型提升辨識度。另外，台北101限定鞋款MOAGE MO則是靈感來自70年代的復古跑鞋，鞋面色彩大膽地將粉紫與亮藍撞色、並選用麂皮與網布的異材質拼接，鞋底科技含有輕盈回彈的中底以及設計感的寬大外底。

adidas Originals經典滑板鞋ADIMATIC「麵包鞋」

▲adidas Originals經典滑板鞋ADIMATIC「麵包鞋」再次回歸。（圖／品牌提供）



adidas Originals經典滑板鞋ADIMATIC「麵包鞋」再次回歸，以簡潔黑白色系搭配標誌性寬版三條線Logo，為了對經典設計保留，獨特的寬鞋帶及鞋後跟圓形adidas標章作為鮮明特徵，鋸齒狀加厚中底和耐用的橡膠外底設計為滑板玩家們帶來良好的穿著體驗。