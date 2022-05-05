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能躺絕不坐，史上最懶惰3大星座！Top 2外表光鮮亮麗，讓人猜不出

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▲▼最懶惰3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

有些人天生閒不下來，享受忙碌、超勤勞，沒事也要找事做，但也有些人像是懶神附身，喜歡懶散安逸，整天沒事做不無聊，只讓他們更開心。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭秘以下3大星座是懶惰大王代表，像是Top 2平常在外光鮮亮麗，讓人猜不到他們私底下其實超懶，甚至可以好幾天不洗頭。

▲▼最懶惰3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙子座

能言善道又善於交際的雙子座，是智商與情商都很高的星座，頭腦靈活又很會隨機應變，但他們能做成功的事卻很少，主因就是他們本身的懶惰。他們做事常是三分鐘熱度，容易善變，又很懶，很難對一件事堅持，時常半途而廢。如果沒有人在旁邊督促他們、引導他們，很可能就有樣樣都懂、卻樣樣不精的毛病，容易一事無成。

▲▼最懶惰3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天秤座

很重視形象的天秤座，每次現身總會打扮的光鮮亮麗、一絲不苟，衣著整潔又好看，甚至連衣服上的一個皺褶都要弄得平整，因此對於不熟的人來說，都會覺得他們是非常愛乾淨、很勤勞的星座。但其實私底下的他們非常懶，能坐着就不会站着，能躺着就不会坐着，看著還沒洗的衣服煩惱，但不到最後關頭也懶得動，甚至如果都沒有要見人，可以好幾天不洗頭，天秤座堪稱是懶癌末期患者。

▲▼最懶惰3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：射手座

平時待人直爽大方、無拘無束的射手座，是比較隨心所欲的星座，他們不喜歡被束縛，也不太會束縛自己，想做什麼就立刻去做，不想做的就不做，絕不勉強自己。比如可能家裡很多時候很亂了，他們也懶得去整理，還會安慰自己「這是亂中有序」、「凌亂也有凌亂的美」，就算髒衣服堆成小山，只要勉強還能住下去，他們就會繼續將就。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 懶惰, 懶散, 懶癌, 射手, 天秤, 雙子

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